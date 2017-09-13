Пять мифов о программистах: что сегодня стало с «лохматыми чудаками»?

Не миф: почти все программисты хотя бы раз в жизни работали двое-трое суток подряд, а потом долго не могли понять, кто это в зеркале. Фото: Владимир Мартьянов

Лет 15–20 назад их считали чудаками. Это была особая каста — люди не от мира сего, обитавшие в мире виртуальном. «Программеры» были теми немногими, кто на заре массового Интернета по-настоящему жил в Сети. Сейчас в Сети живёт каждый третий. Ко Дню программиста, который в России официально отмечают уже восемь лет, мы поговорили с виновниками торжества о мифах и стереотипах, связанных с этой профессией.

«Компьютер и женщины — несовместимы»

Женщина-программист — это непрофессионал, а «сисадминок» не существует в природе. О том, что девушки склонны ломать и портить тонкое устройство компьютерного «железа», на специфических форумах раньше не шутил только ленивый. «Разработан Windows для женщин: к кнопкам «да» и «нет» добавлена кнопка «может быть». И это самое, пожалуй, безобидное.

Теперь ситуация изменилась. И хотя женщин в этой сфере по-прежнему немного (у нас в стране, по разным данным, около 5–7 процентов от общего числа представителей профессии), отношение к «железным леди» меняется.

— Все эти разговоры о неженском деле — самый распространённый сексистский стереотип, — считает Леонид Волков, IT-специалист, представитель уральской школы программирования. — Я знаю очень много успешных женщин-программистов — и рядовых, и уровня «тим-лидер». Они во многом разбираются не хуже мужчин, а где-то даже и круче. Вот исторический факт: первым программистом в истории считается женщина. Это леди Ада Лавлейс, дочь поэта Байрона. Она была соратницей английского математика Бэббиджа, который в середине XIX века создал нечто вроде механического компьютера — огромный, очень сложно устроенный арифмометр, который тем не менее уже можно было программировать. Леди Лавлейс составила первую в мире программу для этой вычислительной машины.

Кстати, в редакции «ОГ» сразу две очаровательных девушки рушат несправедливые стереотипы.

— Предубеждения встречаются во всех профессиях, — говорят системный администратор Ольга Пешкова и программист Екатерина Шаймарданова. — Ничего страшного. Это побеждается профессионализмом.

«Полный хаос на голове, в одежде, на рабочем столе, в обеденной тарелке (далее — везде)».

В начале нулевых в Сети была мегапопулярной книга Алекса Экслера «Записки невесты программиста» — о новом зарождающемся виде: человек-компьютерщик. Цитата: «Встрёпанные волосы и небрежность в одежде. Погружённый в себя взгляд, отрешённость от быта, высокий лоб, почти скрытый за спутанными волосами. Он был довольно симпатичен, особенно если его отмыть и более-менее прилично одеть».

Этот образ живёт в головах и поныне, но наши эксперты прямо-таки кричат в один голос — нужно срочно менять устаревшее представление.

— Лохматые очкарики в свитерах, не очень хорошо развиты физически и питаются нездоровой едой? Всё давно не так, — говорит Денис Макрушин, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского». — Сейчас люди, чрезвычайно увлечённые технологиями (таких называют «гиками»), на самом острие технологической моды и всего нового, что происходит в мире гаджетов. Особенно в сфере здоровья. Всевозможные трекеры шагов, фитнес-браслеты, умные фитнес-центры, счётчики калорий — «гики» за всем этим внимательно следят и с удовольствием на себе экспериментируют. Они заботятся о своём внешнем виде и здоровье лучше обычных офисных работников.

А как же неизменный свитер и борода?

— Сегодня человек со смешной причёской и прикольной бородой — это хипстер, — говорит Волков. — Атрибуты программистов ушли в народ, и вычислить айтишника в толпе по внешним признакам уже практически невозможно.

И к слову о бардаке на рабочем столе. Да, с этим наши собеседники согласны. Это не миф. И про тапочки в офисе — тоже.

«Ты ж программист! Почини мне компьютер».

— Сисадмин, программист, хакер, айтишник, компьютерщик — это не синонимы, — говорит директор департамента математики, механики и компьютерных наук УрФУ Магаз Асанов. — Есть разработчики программного обеспечения, системные, прикладные, есть администраторы локальных сетей, безопасности сетей. И это совершенно разные специальности.

— Восхитительный стерео-тип, с которым не раз сталкивался каждый программист, — смеётся Волков. — «Ты же айтишник, поменяй у нас картридж в принтере!» Это всё равно что просить любого водителя починить двигатель. Да, в 1970-х программист был универсальным, он мог спаять компьютер, написать для него операционную систему и прикладные программы. Но так уже давно не делается, появилась сложная специализация.

«Это царство интровертов»

Говорят, Цукерберг придумал социальную сеть как раз для таких персонажей.

— Раньше программист-отшельник сидел у себя дома и общался с узким кругом себе подобных, теперь соцсети помогают им быть социально вовлечёнными, — говорит Макрушин. — Но сегодня появилось обратное явление: отсутствие реального общения делает многих из нас замкнутыми отшельниками. Увы, сегодня куда проще поставить смайлик в телефоне, чем улыбнуться человеку на улице.

Впрочем, по мнению Волкова, успешные программисты никогда не бывают интровертами.

— Время одиночек в программировании прошло. Лет 20 назад ты мог один написать программу, которой пользовался весь мир. Сегодня, чтобы быть успешным, ты должен уметь работать в команде.

«Странный юмор программистов»

Когда-то кучка избранных действительно шутила на своём непонятном «олбанском» языке. Но на смену «медведам» и «креведкам» пришли новые мемы, сам факт вирусного распространения этих мемов уже никого не удивляет, и сетевая тарабарщина периодически проникает в повседневность. Их юмор и язык уже не назовёшь птичьим (а если что — «гугл в помощь»).

— Специфические шутки программистов наложили свой отпечаток на эпоху становления Интернета и на современный язык, которым мы все сегодня пользуемся, — считает Волков.

Мнения виновников торжества Роман Сапожников, программист системного агрегатора «Artwell», Москва (опыт работы — 10 лет): — Возможно, множество стереотипов и мифов вокруг программистов связано с нашей чрезмерной концентрацией на работе. Информационный мир не стоит на месте, и нам всё время приходится усваивать что-то новое, что иногда делает программистов «компьютерно-книжными» червями. Максим Раев, инженер-программист «ДатаКрат», Екатеринбург (опыт работы — 8 лет): — Думаю, 90% программистов действительно интроверты, сам такой. Экстраверты-холерики, наверное, просто не выдержат длительной работы в нашей сфере. Также есть те, кому сложно общаться вживую: многие мои коллеги разговаривают посредством мессенджеров. И по поводу своеобразного юмора программистов соглашусь: мне кажется, он более тонок в силу повышенного интеллекта. Иван Коробейников, старший разработчик «Dexsys IT», Ижевск (опыт работы — 5 лет): — Компьютерная сфера — область, от которой далеки большинство людей, поэтому программисты, сисадмины и айтишники до сих пор кажутся существами с другой планеты. На деле же программист — обычная профессия, в которой, как и в других, есть свои фрики, по которым судят обо всех остальных. Например, стереотип о том, что представители нашей специальности знакомятся и общаются только в Интернете. Я знаю много программистов, длительное время не заходящих на свои странички в соцсетях или вообще не имеющих их. Также программисты и не являются вечными холостяками: все мои знакомые айтишники женаты или замужем. Для многих из нас главным хобби является программирование. Оно совпадает с основной деятельностью и приносит неплохие деньги. Записала Наталья Дюрягина

День программиста Сегодня отмечают свой праздник программисты — творцы новой реальности, представители одной из самых перспективных профессий.Россия взяла курс на развитие цифровой экономики. В ближайшие годы умные системы должны охватить бизнес и промышленность, госуправление, социальные институты, коммунальное хозяйство. Задел для такого рывка формируют инновационные кластеры, в том числе Уральский федеральный университет, выпускающий сильные кадры в сфере IT. Мы гордимся командой УрФУ, завоевавшей бронзу на чемпионате мира по программированию-2017 в США, причём это пятая медаль мирового первенства в копилке вуза. Радует, что в нашем регионе продвинутое IT-сообщество, что сложился костяк высокотехнологичных компаний, что проект «Уральская инженерная школа» с интересом принят подрастающим поколением. Уважаемые программисты!Уверен, ваш интеллектуальный потенциал будет востребован в разных отраслях и послужит на благо уральцев. Желаю вам вдохновения, творческих находок, счастья и удачи. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев