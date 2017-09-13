СанПиНы отменили

Санитарные нормы сейчас не запрещают зачислять в класс больше 25 детей. Главное — чтобы всем хватало места и света. Фото: Павел Ворожцов

Три года назад большинство первых классов в Екатеринбурге комплектовали по 25 учеников, 30 было редким исключением. В этом году в уральской столице, да и в некоторых школах на периферии Свердловской области, всё изменилось: 30 учеников — уже почти норма. А встречаются школы, где в 1-х классах и по 36 детей. «ОГ» выяснила, почему это произошло. Вышло, что корень зла — отменённые положения Санитарных норм и правил (СанПиНов) о максимальном количестве учеников в классе.

Когда в начале года в соцсетях и на форумах Свердловской области началась «перекличка» родителей первоклассников, все удивились: редкий первый насчитывал меньше 30 детей. После введения материнского капитала рождаемость в России росла как на дрожжах. С начала 2000-х годов количество рождённых на Среднем Урале детей постоянно увеличивалось. Ровно так же сейчас растёт и количество первоклассников — в последние три года особенно. И если взять среднестатистическую школу уральской столицы, то и в прошлом году, и в нынешнем количество первых классов в ней могло быть одинаковым — да только в прошлом году в каждом из них значилось по списку 25–26 детей, а нынче уже… 30–31.

Так, из пяти классов лицея № 88 в Кировском районе вполне получились бы шесть, а из четырёх гимназии №35 — пять. Почему же не открыли больше классов и одновременно не сократили количество детей в них? Руководство школ называет две причины. Первая: в старых зданиях школ — таких как лицей №110, гимназия №44 в Екатеринбурге — не хватает площадей. Учебных кабинетов под начальную школу слишком мало, поскольку в последние полтора десятка лет младшеклассников было — кот наплакал. Вторая причина: в новых зданиях — таких как гимназия № 104, школа № 16 — причиной переполненности классов стал дефицит педагогов. И если школы попроще не заморачиваются, берут в учителя вчерашних выпускников школ, которые получают педагогическое образование на заочном отделении, то лицеи и гимназии с именем боятся кадровых ошибок. Придерживаются политики «лучше меньше, да лучше»: загружают классы по полной, а на работу берут только опытных учителей со стажем. И в итоге — перегруз. Рождается резонный вопрос: законно ли это? И не противоречит ли санитарным правилам?

Уже не двадцать пять

СанПиНы, запрещающие набирать в классы больше 25 человек, отменили почти два года назад, сообщили «ОГ» в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Пресса пропустила этот факт, поскольку он случился в разгар зимы, когда вопрос комплектации школьных коллективов был неактуален. Директора же вошли во вкус новых правил лишь сейчас, к новому учебному году. Абзац о 25 учениках из норм убрали и заменили его таким: «Количество учащихся в классе определяется исходя из расчёта соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удалённости мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению». Выходит, теперь в классе может быть хоть 40 детей, если в кабинете всем хватает места. Директора действуют по закону.

А качество?

Чуть меньше 40 детей набиралось и в первом классе школы №24 Екатеринбурга.

— Но мы решили в один первый класс зачислить 21 ученика, в другой — 14 детей, — признаётся директор школы №24 Сергей Юшков. — Пусть мы получим за малокомплектный класс меньше денег, но качество образования не пострадает. Нынче к нам пришли учиться несколько детей из таджикских семей — они и по-русски-то плохо говорят, как будут учиться в классе, где почти 40 человек? Да и учителю будет трудно обращаться с таким количеством учеников.

Повезло, когда директор школы это понимает. Юшков поясняет, что обычно в течение года в их школу ещё приходят дети — и каждый из классов через несколько месяцев по количеству будет соответствовать нормативам.

— Стараюсь не набирать больше чем 25 детей в классе, если вижу, что детей много, то открываю новый класс, — соглашается с ним и директор школы № 2 Красноуфимска Татьяна Иглина. — Но здесь, в небольшом городе, это не так сложно: учителей в начальной школе хватает. Каждый год мы принимаем на работу одного-двух молодых учителей младших классов, и они очень редко увольняются — их зарплата для небольшого городка считается вполне достойной.

Здесь, в Красноуфимске, другая проблема — не хватает учебных помещений. Так что школа учится в две смены. План строительства пристроя составлен на 2020 год — и тогда, говорит Иглина, всей школе удастся перейти на односменку. Схожая проблема и в школе №5 Талицкого ГО — здесь тоже ждут пристрой, но классы в угоду всеобщего перехода на первую смену не переполняют.

— Пока удаётся находить учителей для первых классов, так что возможностями поправки в СанПиНе не пользуемся, — говорит директор школы №5 Талицкого ГО

Кстати Можно бороться В Роспотребнадзоре пояснили «ОГ», что изменение санитарных норм вовсе не позволяет учиться детям в тесноте. В соответствии с ними, на каждого ученика в кабинете должно приходиться не менее 2,5 квадратных метра при фронтальных формах занятий и не менее 3,5 квадратных метра при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. И если эти нормы не соблюдаются — родители могут обратиться в надзорные органы и добиться того, чтобы дети в их классах учились в безопасных условиях с точки зрения гигиены.