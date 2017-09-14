Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Антон Баков, председатель монархической партии:

— Я полностью согласен с теми, кто считает революцию всемирно-историческим событием. Чтобы осмыслить масштаб революции, надо представить, что она началась ещё в XIX веке, а продолжается и по сей день. Просто, к счастью, уже не в России. Если вспомнить Маркса и Энгельса, то суть революции — в преодолении «идиотизма деревенской жизни». Это переезд огромных масс населения в города, рост промышленности, повышение уровня образования и благосостояния масс, рост социального статуса женщин и, соответственно, последующее радикальное снижение рождаемости. Приведу две цифры: в 1800 году в городах проживало лишь 3% населения Земли, а в 2014 — более 50%!

Во Франции и Британии урбанизация произошла в XVIII веке и вызвала английский промышленный переворот и французскую революцию, в остальной Европе — в XIX, в Турции и Испании — в XX, а в Индии, Китае и Африке продолжается ещё и в XXI веке. Во всём мире с внедрением общих новых технологий происходят сходные исторические процессы. В начале XX века пала не только Российская империя, но и Германская, Австро-Венгерская и Турецкая. Это невозможно объяснить слабостью царя Николая II или происками англо-саксов.

Революции произошли во всех странах, где бурно росло население в городах. Разумеется, этот процесс не прекратился и после формального низвержения старых государств. Например, в Советском Союзе «перекачивание» населения из деревни в города продолжалось и при сталинских коллективизации и индустриализации, и при сносе неперспективных сёл и строительстве «хрущёвок». Таким образом, российская революция продолжалась более ста лет: от отмены крепостного права до наступления застоя.

Разумеется, толпы неграмотных вчерашних крестьян, хлынувшие в бараки и землянки городов, оторванные от привычного быта, искали и ищут себе какие-то новые объяснения изменившегося уклада жизни. Переезд в город означает разрыв с религией. Базаров, чей «дед землю пахал», уже резал лягушек и стал нигилистом — атеистом. Вместе с отрицанием Бога распространилось и отвержение монарха как Его помазанника.

В умах новых малообразованных горожан бродили самые диковинные идеи. Но победить в борьбе за власть смогли только коммунизм и фашизм. Эти две идеологии и поделили между собой Европу, за исключением Франции и Британии, преодолевших кризис урбанизации почти на 100 лет раньше.

Грустно, но приходится признать, что омерзительный фашизм был единственной альтернативой кровавой брутальной политике коммунистов. Но, коммунизм был тоже не сахар. Более 4 тысяч деревень были заброшены только в Свердловской области.

А ведь переезд из собственного дома в барак означал полную смену жизненных условий. У моей прапрабабушки Надежды Сергеевны Буриковой было 14 выживших детей, у её дочери Пелагеи Петровны Брюзгиной — 9, а у моей бабушки Таисии Глебовны Соколовой только одна дочь — моя мама Татьяна Николаевна Топоркова. Демографы утверждают, что если бы не эта ускоренная урбанизация, население Российской империи сейчас было бы сопоставимо с населением Китая. Не случилось.