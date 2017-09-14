Несколько признаков того, что вы абсолютно здоровы

Сюжет "Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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«Красная бурда» делится секретами диагностики.

Каждый огурчик хотел бы выглядеть так, как вы!

Ваши движения не сопровождаются звуками.

Когда вы принимаете позу лотоса, от вас приятно пахнет! Скорее всего, лотосом.

Рисунок: Алексей Кивокурцев

Ваши анализы хранятся в палате мер, весов и анализов!

Укушенные вами люди не заболевают!

Вы как бык, даже если вы — корова!

Вы выдыхаете свежий воздух!

Вы легко выпиваете из горлышка сразу две бутылки «Алтайского бальзама здоровья»!

Рисунок: Алексей Кивокурцев

Вы состоите на диспансерном учёте у здравопатолога.

Вы посещаете своего врача, чтобы выпить с ним и покурить.

В аптеку вы заходите только за аптекаршей.

Отчитать за вредные привычки вас могут только отец, дед и прадед.

Ваши дети уже потеряли всякий интерес к завещанию…

До смерти ещё далеко — целых сто пятьдесят приседаний!

У вас ничего не пошаливает, но сами вы пошалить ещё в состоянии!

Если у вас что-то заболит, то вы почешете, и всё проходит.

У вас вместо сердца пламенный насос!

Рисунок: Алексей Кивокурцев

Ваш пульс учащается только от предвкушения марафона!

Да вас хоть сейчас продавай на органы!

Всем людям надо поднять пенсионный возраст на пять лет, а вам, гадёнышу, на пятнадцать!

Ваши биологические часы встали!

Медицина в вашем случае бессильна…