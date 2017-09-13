Половина участков в регионе недооформлены: как не потерять права на землю?

Проверьте, всё ли у вас правильно оформлено, неровён час, заберут у вас и участок, и дом. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

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В земельном вопросе, похоже, начали наводить порядок. Кадастровая палата Свердловской области обращает внимание всех владельцев земельных участков, будь то юридические или физические лица, на то, что с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ от 13.07.2015 года, которым утверждены новые правила кадастрового учёта объектов недвижимости и регистрации прав на них.

Новый закон предусматривает снятие с учёта всех земельных участков, которые были учтены в кадастре до 1 марта 2008 года, но на них не были зарегистрированы права на собственность. В чём нюанс? Собственно, сейчас для того, чтобы стать полноправным владельцем земли, необходимо оформить четыре документа: кадастровый паспорт с точными координатами и свидетельство о праве собственности на землю и такие же документы на дом. Хозяин автоматически попадает в базу налоговиков и начинает платить налоги. А можно иметь на руках правоустанавливающие документы, например, постановление местного муниципалитета о выделении вам земли с данными топосъёмки, или договор купли-продажи, аренды, дарения земли с домом и оформить кадастровый паспорт. А свидетельство о собственности притормозить. Выгнать никто не выгонит, продать, правда, довольно проблематично, но зато никаких налогов и учётов. Тебя как будто и нет совсем для налоговой службы. И таких вот недооформленных, а то и просто заброшенных участков без точных границ у нас в области 48 процентов.

Теперь, согласно новому закону, эти земельные участки могут снять с кадастрового учёта и поменять их статус на «архивный». Затем распоряжаться ими будут органы местного самоуправления, на территории которых они располагаются.

Даже если у вас всё оформлено должным образом, лучше подстраховаться. Как убедиться в том, что на ваш участок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) есть сведения о правообладателе земли, поставленной на кадастровый учёт до 1 марта 2008 года?

* Нужно на сайте Рос-реестра в сервисе «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме онлайн» проверить сведения о нём по кадастровому номеру в разделе «Права и обременения». Там должна быть запись о регистрации права.

* С запросом о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости можно также обратиться в Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы» или на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

* Если выяснится, что в ЕГРН нет записи о правообладателе, необходимо подать документы на регистрацию права собственности напрямую в Росреестр или через МФЦ. Можно подать заявление и документ в электронном виде на сайте Росреестра в раздел «Подать заявление на государственную регистрацию прав».

Кстати У вступившего в силу закона есть ещё одна интересная новелла: теперь, можно одновременно в Росреестре оформить и постановку на кадастровый учёт, и право собственности напрямую или через МФЦ. Раньше нужно было отдельно идти в Кадастровую палату и отдельно — в Росреестр.