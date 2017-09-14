Правильно формируем компостную яму

Известный в посёлке Шаля огородник Николай Шутов компост собирает в специально огороженном месте. Фото: Леонид Логинов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Осень — пора, богатая не только урожаем, но и растительными остатками, которые могут послужить отличной бесплатной основой для создания удобрения. Главное, по словам завотделом земледелия и кормопроизводства Уральского НИИСХ Павла Постникова, — правильно сформировать компостную кучу.

* Первое, что нужно сделать, — выбрать не обработанную химией территорию для компостника. Она должна быть не менее 1,5 метра по периметру и располагаться в защищённом от ветра, чрезмерной влаги и палящего солнца месте.

* Далее — установка каркаса компостника, который можно как сколотить из дерева, так и приобрести готовым.

* Растительные остатки, ветки, органические отходы, бумага — компостная куча выкладывается на подстилающий материал (торф, опилки, ветки, листву) слоями по 15–30 см. Однако в ней категорически не должно быть заражённых растений, злостных сорняков и любой неорганики. Также компостную кучу можно сделать из одной опавшей осенней листвы, но процесс её разложения будет длительнее.

* Компостную кучу нужно периодически увлажнять, чтобы не допустить пересыхания, и ворошить раз в месяц для обогащения кислородом и избавления от скопившихся газов.

* Температура внутри компостника (для лучшего преобразования материала и гибели вредных насекомых) должна достигать 60 градусов.

* Если следовать всем рекомендациям, то через пару месяцев можно получить итоговый органический продукт. Показатель готовности компоста — тёмно-коричневый окрас с запахом лесной земли.

— Если компостная куча, заложенная в сентябре, не перегнила до начала зимы, то её необходимо закрыть до весны, утеплив на время холодов, — говорит Павел Постников. — Для этого её можно присыпать перегноем или торфом, а сверху укрыть ботвой корнеплодов или соломой.

На заметку Ускорить компостирование можно путём добавления трав (ромашки, валерианы, тысячелистника, одуванчика), богатых азотом компонентов (соломы, бобовых или стручковых), минеральных удобрений, биодобавок и специальных препаратов для ускорения брожения. Использование таких катализаторов и правильный уход за компостной кучей может ускорить срок её вызревания с 1–2 годов до 2–3 месяцев.