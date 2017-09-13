В Кочнево появилась «точка роста» элитных сортов картофеля

В руках у заместителя гендиректора центра по технической части Игоря Крупского — пробирки с элитным картофелем, семенами которого центр будет снабжать нашу и соседние области. Павел Ворожцов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Новенький селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель» появился недавно в селе Кочнево Белоярского ГО, но не в центре, а несколько на отшибе, посреди чистого поля. И это не случайно — чтобы не налетела на сортовые семена картофеля какая-нибудь зараза с деревенских огородов или полей местного агрокомбината.

— Мы давно вынашивали замысел создать такой центр, — рассказывает гендиректор хозяйства Александр Кожевников. — Надоело тратить на семенной картофель из Голландии, Германии по 30–40 миллионов каждой весной, а своих сортов, пригодных для механизированного выращивания картофеля, нет. Теперь будут.

Правда, только года через четыре. Пока закупленные в Банке здоровых растений семена элитных импортных сортов ещё растут в пробирках, в специальных помещениях с регулируемыми освещённостью и температурой.