Всеволод Богданов: «Друзья говорят, что мой дуб на даче — это вылитый я»

Всеволод Богданов. Правда, не у себя на даче, а в Екатеринбурге, в Доме журналистов. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

У председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова (г. Москва) дача находится на «Ленинградке» — неподалёку от Ленинградского шоссе, километрах в 40 от столицы. По московским меркам — совсем рядом. «А что у вас там есть, чего нет ни у кого?» — спросили мы у Всеволода Леонидовича.

— У меня место уникальное, дом стоит из кирпича на месте бывшей свалки. В своё время, когда всё это затевалось, Слава Фёдоров (Святослав Фёдоров, основатель МНТК «Микрохирургия глаза», погиб в авиакатастрофе в 2000 году. — Прим.ред.) звал меня к себе в деревню, дескать, не дело строить загородный дом на месте бывшей свалки, но я уже загорелся планами переустройства своего котлована. И всё сделал, как хотел.

А что касается особенного… Вокруг моего дома стоят только деревья из леса и два из них — для нас особенно дороги. Как-то гуляли мы с женой Ларисой по лесу и увидели молодой дубок. Кто-то ободрал его как липку на веники, дубовый веник весьма хорош для бани. Он, наверное, не выжил бы уже. Мы его аккуратно выкопали, принесли домой и посадили. Долго выхаживали, и сейчас он стоит такой крепенький, глаз радует. А рядом с ним берёзку посадили. Внучка Василиса как-то спросила меня, а сколько ему лет? Я ей точно сказал, потому что посадили мы его, когда она на свет появилась. Ну добавил года три, которые он в лесу прожил. Однажды приехали к нам на дачу друзья, увидели эту пару и говорят: «Ребята, да это же вы, Лариса — берёзка, а дуб — вылитый Сева…»