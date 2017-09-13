Свердловчане могут бесплатно сделать операцию по эндопротезированию суставов

За три года в медицинском центре было проведено более 14 тысяч операций. Фото: ural-clinic.ru

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У жителей Среднего Урала есть возможность бесплатно, в рамках задания министерства здравоохранения Свердловской области, сделать операцию по замене коленных суставов в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре, который находится в Нижнем Тагиле.

Многие люди с заболеваниями коленных суставов ежедневно терпят боль и вынуждены ограничивать активную деятельность. Эндопротезирование в Нижнем Тагиле выполняется при любой патологии коленного сустава — артрозах, воспалительных и дегенеративных последствиях травм.

Подбор имплантов для каждого пациента производится индивидуально, с учётом возраста, массы тела, двигательной активности, наличия сопутствующих заболеваний.

Для пациентов созданы комфортные условия пребывания в клинике, после оперативного вмешательства они получают полный комплекс восстановительного лечения.

За три года существования медцентра здесь было проведено более 14 тысяч операций. В числе пациентов было немало известных людей, в том числе двукратный олимпийский чемпион по борьбе Валерий Резанцев и двукратный олимпийский чемпион по гандболу Александр Тучкин.