Полный список врачебных рецептов на осень

Осенью надо быть начеку, чтобы не простудиться и не заработать обострения хронических болезней. Фото: Владимир Мартьянов

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Хмурое небо, дождь, стремительно сокращающийся световой день не лучшим образом влияют на настроение и здоровье. Осенью все жалуются на упадок сил, хандру и другие неприятные симптомы. «ОГ» попросила врачей самых разных специализаций поделиться универсальными рецептами на осень.

Ян ГАБИНСКИЙ, главный кардиолог Свердловской области, главный врач Уральского института кардиологии:

— Для осени характерны резкие перепады температуры, они опасны для сердечников. При перепадах нужно тщательно следить за параметрами пульса и артериального давления и своевременно их корректировать с помощью таблеток. В последние недели СМИ сообщают о вспышках на солнце и сильных магнитных бурях. Экспериментально доказано, что геомагнитные возмущения негативно влияют на здоровье. Они способны срывать регуляторный механизм деятельности организма: может повышаться или понижаться давление, возникать проблемы, связанные с регулированием нервной и других систем организма. Во время магнитных бурь следует избегать любых перегрузок, а при плохом самочувствии лучше вообще не выходить на улицу.

Важно также одеваться по погоде и избегать стрессовых ситуаций.

Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:

— Если дело дошло до депрессии, нужно обращаться к специалисту. Но осенью бывают и субдепрессивные, доклинические нарушения. В этих случаях нужно наладить режим труда и отдыха: интенсивный труд и полноценный сон — лучший залог хорошего настроения. Спать нужно не меньше шести часов в сутки, а деятельность не должна быть хаотичной. Лучше составлять план и включать туда даже маленькие задачи: сходить в магазин, накормить кошку, почитать книжку. Каждая галочка, означающая, что дело сделано, — повод порадоваться.

Порой под влиянием осенней серости человек ищет ложные причины своей хандры, ему кажется, что работа не доставляет удовольствия и есть проблемы в отношениях с людьми. Нужно провести инвентаризацию собственных ценностей, а для этого честно ответить себе на конкретные вопросы. Например, почему вы работаете на этой работе? Если это единственное место, где вы можете получать зарплату, то уже есть аргумент, чтобы на работу не жаловаться. Когда нападает хандра, нельзя переедать, а предпочтение лучше отдавать продуктам, которые способствуют выработке серотонина и обладают лёгким антидепрессивным эффектом. Это бананы, говяжья печень, всевозможные овощи. Нужно также гулять на свежем воздухе и делать что-то полезное. Можно взять метлу и подмести в общественном, но одновременно и в вашем тоже, дворе. В конце концов, навести порядок на своём рабочем столе. И, конечно, порядок в своих мыслях и в своём отношении к жизни: часто к депрессии подталкивают не реальные трудности, а неправильное отношение к ним.

Юлия КУЗНЕЦОВА, дерматовенеролог, косметолог:

— Одна из главных проблем, с которой сталкиваются люди с наступлением первых осенних холодов, — сухость кожи, а также обострения различных кожных заболеваний: дерматит, экзема, псориаз, герпес. Но самолечением заниматься не стоит: лучше сразу обратиться за помощью к специалисту, который назначит правильное лечение. А для профилактики достаточно использовать увлажняющие кремы на основе натуральных компонентов и соблюдать основные принципы личной гигиены.

Евгений БЕЛЬТЮКОВ, главный аллерголог-иммунолог Свердловской области:

— Осенью дождь, повышенная влажность вкупе с городским смогом часто приводят к бронхиту, а также обострению бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни лёгких. Чтобы не допустить обострений, следует по рекомендации врача применять лекарственные препараты с профилактической целью. Каждый год нам угрожает грипп, поэтому с осени нужно позаботиться о прививках. Сейчас появились и пероральные вакцины в виде капсул, их назначает врач людям, которые часто болеют бронхитом, тонзиллитом, отитом, синуситом или пневмонией. Не стоит забывать о физических упражнениях, закаливающих процедурах и других всем известных мерах профилактики. А вот с витаминами, которые продаются в аптеках, нужно быть поосторожнее, они могут приводить к аллергическим реакциям. В то же время нет доказательств, что эти препараты являются надёжным средством профилактики болезней. Я бы рекомендовал витамины в виде зелени, овощей, фруктов и ягод.

Елена САПОГОВА, руководитель центра подологии (подолог занимается лечением и профилактикой заболеваний, поражающих стопы. — Ред.):

— Осенью мы переходим на закрытую обувь, и многие не переобуваются даже на работе, а это для наших ног чревато неприятностями вроде мозолей, повышенной потливости. От натёртостей особенно страдают мизинцы. Промокшие ноги в сырую погоду — это почва для развития бактерий. Мы советуем использовать специальные гелевые разделители для пальцев, чтобы избежать лишнего трения, и специальные согревающие кремы. Перед тем, как надеть обувь, можно использовать такой крем, промокнуть его салфеткой и обязательно присыпать стопу пудрой или тальком.

Людмила ЕВСТИГНЕЕВА, главный ревматолог Свердловской области:

— Осенью, как и весной, у людей с ревматологическими проблемами обычно бывают обострения, в таких случаях необходимо обратиться к врачу. Обострение могут спровоцировать переохлаждение, инфекции и чрезмерные физические нагрузки. А хорошей профилактикой является лечебная физкультура. Порой дачники и другие граждане, занятые физическим трудом, говорят: у нас и так активный образ жизни. Но между физическим трудом и лечебной физкультурой нельзя поставить знак равенства, в первом случае происходит перегрузка определённых групп мышц и суставов, а во втором — умеренная равномерная нагрузка на все мышцы и суставы.

Игорь БАЖЕНОВ, главный уролог Свердловской области:

— Кальсоны в холода не спасут, конечно, от посещений уролога. Но, отправляясь на охоту или на рыбалку, мужчинам стоит одеваться так, чтобы не промокнуть и не застудиться. Нетрудно взять с собой сменную одежду: промокли — переоденьтесь. Заболеваний, вызванных бактериями, можно избегать. Для этого надо иметь сильный иммунитет, быть закалённым и не рисковать здоровьем, когда этого риска можно избежать.

Любовь МАЛЯМОВА, главный педиатр Свердловской области:

— Это сезон простуд, погода неустойчивая, поэтому я советую родителям следить за тем, чтобы дети не форсили: надевали головные уборы и тёплую непромокаемую обувь, когда на улице ветер и дождь. Пока не включили отопление, в школе и дома температура тоже часто некомфортная. Поэтому лучше, если в помещении дети будут находиться в многослойной одежде, поскольку она хорошо удерживает тепло. Не отправляйте детей в школу, пока они полноценно не позавтракали. Организм голодного человека обычно уязвим для разного рода инфекций, в том числе для респираторной вирусной инфекции, вспышки которой характерны для осени.