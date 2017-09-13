Анатолий Тарасов – 59-й почётный гражданин области

Анатолий Тарасов удостоен звания «Почётный гражданин Свердловской области». Фото: Алексей Кунилов

Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении Анатолию Тарасову звания «Почётный гражданин Свердловской области». Он стал 59-м человеком, удостоенным такого звания.

«За особые заслуги в социально-экономической сфере жизни общества, способствовавшие укреплению и развитию Свердловской области», — говорится в тексте документа.

На получение почётного звания Анатолия Тарасова представило министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Напомним, в 1995 году он возглавил департамент международных и внешнеэкономических связей. После того как в 1998 году этот департамент получил статус министерства, Анатолий Тарасов стал первым министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. На этом посту он оставался более трёх лет.

Тем же указом знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени награждён научный руководитель концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» Павел Камнев и знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени советник ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Валерий Чичканов.