Холод собачий!

Фото: Алексей Кунилов

С прошлого года российским регионам разрешили отступать от федеральных стандартов по так называемой холодной неделе. Теперь муниципалитеты могут не ждать, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице не поднимается выше +8 градусов, а самостоятельно принимать решение о начале отопительного сезона с учётом погоды и просьб жителей. В ряде территорий так и поступили.

Этой осенью на неделю раньше средних сроков начались ночные заморозки, а на севере области даже выпал снег. В Карпинске уже в конце августа родители дошколят написали обращение к мэру города с просьбой подключить отопление пораньше: в группах температура опускается до 13–14 градусов. Раньше всех начал согреваться Пелым — в самом северном посёлке области котельные включили уже 7 сентября.

— Постановления о начале отопительного сезона поступили от властей всех 13 территорий, которые обслуживает ресурсоснабжающее предприятие. Но тепло включено только в Пелыме, с 11 сентября — в Новоуральске. Даты подачи тепла в остальных муниципалитетах могут быть скорректированы, так как синоптики обещали значительное потепление. Говорят, «бабье лето» продлится несколько дней — и на это время запуск систем теплоснабжения может быть отложен местными властями, — сообщили в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Руководители остальных муниципалитетов тоже ориентируются по ситуации. В Ивделе, как рассказал мэр города Пётр Соколюк, вчера вне очереди запустили котельную, которая отапливает городскую больницу и школу № 1. Остальные котельные начнут работать, как и запланировано, 15 сентября. В Первоуральске отопительный сезон стартовал 4 сентября: первыми получателями тепла стали детские сады. В начале этой недели подключили к отоплению детские сады в Заречном.

Из-за холодов сдвинулись сроки и в Ревде. Если прошлый отопительный сезон в городе стартовал 19 сентября, то в этом году объекты соцкультбыта начали обогревать 8 сентября, а в жилые дома тепло обещают пустить завтра.

В Верхнем Дуброво оценить тёплые батареи уже успели жители домов.

— В четверг подали тепло в наши соцучреждения, а с понедельника занялись жилфондом. В два микрорайона из четырёх тепло уже подано, вчера растопили оставшиеся котельные в микрорайонах обсерватории и радиостанции, — рассказал глава муниципалитета Валерий Конопкин. — Поэтому ждать положенных пяти дней не стали: за сентябрь дома успели остыть. Безусловно, это дополнительные расходы, но в такой ситуации важнее ориентироваться не на финансовую составляющую, а на комфорт потребителей. Тем более, что потепление, судя по сводкам метеослужбы, будет очень кратковременным.

В Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Екатеринбурге отопительный сезон стартует 18 сентября.

— Планируем завершить обеспечение теплом к началу октября, — сказал заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. — У некоторых потребителей есть как техническая неготовность, так и финансовая. Также не все дома получили паспорта готовности потребителей.

В этом году екатеринбуржцы провели без тепла ровно четыре месяца — прошлый отопительный сезон завершился 18 мая. Коммунальщики провели большую работу по подготовке сетей. В этом году их капитально ремонтируют более 72 километров — в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Сейчас готовность к пуску тепла составляет 98 процентов. Ремонт теплосетей ещё продолжается, но, как отмечают в мэрии, это не помешает запуску тепла.

Когда дадут тепло в Екатеринбурге? С 18 по 20 сентября: Орджоникидзевский район: Уралмаш (проспект Космонавтов, улицы Победы, Бакинских Комиссаров);

Уралмаш (проспект Космонавтов, улицы Победы, Бакинских Комиссаров); Ленинский район: Автовокзал (улицы Цвиллинга, Фурманова, Степана Разина, Чапаева); Московская горка (на улицах Шейнкмана, Куйбышева, 8 Марта);

Автовокзал (улицы Цвиллинга, Фурманова, Степана Разина, Чапаева); Московская горка (на улицах Шейнкмана, Куйбышева, 8 Марта); Верх-Исетский район: ВИЗ (улицы Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева); Юго-Запад (улицы Гурзуфская, Белореченская), улицы Репина, Шаумяна, Анри Барбюса, Ключевская, Черкасская, Зоологическая, Серафимы Дерябиной, микрорайон Широкая Речка;

ВИЗ (улицы Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева); Юго-Запад (улицы Гурзуфская, Белореченская), улицы Репина, Шаумяна, Анри Барбюса, Ключевская, Черкасская, Зоологическая, Серафимы Дерябиной, микрорайон Широкая Речка; Кировский район: ЖБИ (улицы Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого);

ЖБИ (улицы Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого); Октябрьский район: Синие Камни, Парковый (улицы Восточная, Тверитина, Ткачей), Сибирский тракт, улицы Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева;

Синие Камни, Парковый (улицы Восточная, Тверитина, Ткачей), Сибирский тракт, улицы Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева; Чкаловский район: Ботаника (улицы Академика Шварца, Крестинского, Родонитовая), улицы Машинная, Чайковского. С 21 по 25 сентября: Железнодорожный район: Завокзальный (улицы Завокзальная, Ереванская, Артинская), Сортировка (улицы Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля);

Завокзальный (улицы Завокзальная, Ереванская, Артинская), Сортировка (улицы Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля); Верх-Исетский район : улицы Попова, Московская;

: улицы Попова, Московская; Орджоникидзевский район: Уралмаш (улицы Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская); Эльмаш (улицы Шефская, проспект Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных Командиров, Войкова, Лобкова, Стачек);

Уралмаш (улицы Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская); Эльмаш (улицы Шефская, проспект Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных Командиров, Войкова, Лобкова, Стачек); Ленинский район: Центр (улицы Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московская), Юго-Запад (улицы Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Серафимы Дерябиной, Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса);

Центр (улицы Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московская), Юго-Запад (улицы Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Серафимы Дерябиной, Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса); Чкаловский район: улицы Союзная, Авиационная, Серова, Щорса;

улицы Союзная, Авиационная, Серова, Щорса; город Берёзовский;

город Верхняя Пышма. С 26 по 27 сентября: Железнодорожный район: Центр (улицы Челюскинцев, Братьев Быковых, Мельковская, пер.Красный);

Центр (улицы Челюскинцев, Братьев Быковых, Мельковская, пер.Красный); Ленинский район: Центр (улицы Толмачёва, Пушкина, Горького, 8 Марта, Ленина, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, Народной Воли, Сакко и Ванцетти, Театральная, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова, Банковский переулок);

Центр (улицы Толмачёва, Пушкина, Горького, 8 Марта, Ленина, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, Народной Воли, Сакко и Ванцетти, Театральная, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова, Банковский переулок); Верх-Исетский район: Центр (улицы Челюскинцев, Набережная Рабочей Молодёжи, ВИЗ-бульвар, Февральской Революции, 8 Марта, Ленина, Антона Валека, Московская, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова);

Центр (улицы Челюскинцев, Набережная Рабочей Молодёжи, ВИЗ-бульвар, Февральской Революции, 8 Марта, Ленина, Антона Валека, Московская, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова); Кировский район: Центр (улицы Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачёва);

Центр (улицы Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачёва); Орджоникидзевский район: Эльмаш (улицы Фронтовых Бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Старых Большевиков, Краснофлотцев). С 28 по 30 сентября: Железнодорожный район: Сортировка (Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова;

Сортировка (Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова; Ленинский район: Центр (Карла Либкнехта, Толмачёва, Пушкина, Малышева, Горького);

Центр (Карла Либкнехта, Толмачёва, Пушкина, Малышева, Горького); Кировский район: Пионерский посёлок (Учителей, Сулимова, Д. Зверева, пер.Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская);

Пионерский посёлок (Учителей, Сулимова, Д. Зверева, пер.Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская); Октябрьский район: Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина;

Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина; Верх-Исетский район: А. Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, III Интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова, Опалихинская.