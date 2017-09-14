Свердловский омбудсмен выводит пайщиков на митинг, чтобы инициировать создание на федеральном уровне механизмов защиты их прав

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала участников долевого и паевого строительства и тех, кто намерен улучшить свои жилищные условия, поддержать акцию, которая пройдёт в субботу в Екатеринбурге.

Митинг, организаторами которого выступили свердловские коммунисты, пройдёт в 13.00 на площади Труда и призван дать толчок для разработки на федеральном уровне эффективных механизмов защиты граждан, приобретающих квартиры.

«В стране идёт массовое жилищное строительство, при этом нередки случаи, когда права дольщиков и пайщиков нарушаются. У людей нет чувства стопроцентной защищённости государством от обмана со стороны застройщиков при вложении личных средств, а ведь для России вопрос жилья всегда был одним из самых главных. Наша цель — договориться о дальнейшей слаженной работе с органами государственной власти. Мы должны знать, что делается и планируется делать для защиты наших интересов», — говорится в обращении омбудсмена.

Действительно, вопрос защиты прав пайщиков сегодня остаётся актуальным. И если механизмы оказания помощи дольщикам были созданы (по данным областных властей, благодаря региональному закону, жильё в последние годы получили порядка 5 тысяч свердловчан), то законодательного механизма помощи пайщиком на федеральном уровне до сих пор нет.