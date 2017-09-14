Приживутся ли в школах планшеты?

Свердловским школам бесплатно выдали 8 тысяч планшетов, которыми в будущем рассчитывают заменить все учебные пособия, в том числе тетради, и книги. Фото: Владимир Мартьянов

Корпорация «Ростех» начала массовое тестирование Единой электронной образовательной среды (ЕЭОС) с пилотного проекта в Свердловской области. Эта программа охватит 350 классов-участников (более 10 тысяч школьников) и свыше 700 учителей в 4 городах региона — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Берёзовском. Школам бесплатно выдали 8 тысяч планшетов, которыми в будущем рассчитывают заменить все учебные пособия, в том числе тетради и книги.

Наш регион — единственный в стране, где проводят такой масштабный эксперимент. И пока он вызывает много вопросов. Мы попытались разобраться, на что рассчитывают разработчики, нужны ли школам такие нововведения и что думают учителя-первопроходцы.

Большие планы. Пилотный проект разработан подконтрольным «Ростеху» Национальным центром электронного образования (НЦЭО). Глобальная цель — переход образования в единую электронную цифровую среду.

— Корпорация «Ростех» начала крупный процесс, связанный с электронным образованием, в 2015 году, — рассказал «ОГ» Константин Козлов, гендиректор НЦЭО. — Думаю, все родители, взяв в руки тяжёлый ранец, понимают, что ситуацию надо менять. Мы провели большое количество встреч со всеми, кто занят в этой сфере, и пришли к выводу, что нужен системный подход. Существующий планшет пока только прототип, инструмент для исследования процесса.

Почему Свердловская область? По словам Андрея Червоткина, аналитика НЦЭО, территория была выбрана неслучайно.

— Регион компактный, здесь высокий технологический уровень школ, и мы получили активный отклик на предложение о тестировании, - рассказал он «ОГ».

Что представляет из себя планшет? Размер устройства — 250х200х24 мм, вес — 1,26 кг. Для обычного планшета — вес немаленький. Но для сравнения: сегодня средний вес школьного портфеля от 4 до 6 кг. Если планшет заменит все учебники и тетради, жить школьникам станет легче, уверяют разработчики.

Расчётный срок эксплуатации этого планшета — пять лет, с родителями будут заключать договор о сохранности техники. И пока неясно, за чей счёт будет обновляться контент. Фото: Владимир Мартьянов

Устройство выполнено в виде книги: один экран обычный (ЖК), на нём школьники могут просматривать презентации и медиафайлы, другой — на электронных чернилах для чтения текстов. Оба экрана сенсорные, и на них можно писать стилусом. При этом время воспроизведения мультимедийных материалов на ЖК-экране ограничено для безопасности учащихся.

Объём оперативной памяти позволяет одновременно загружать до 20 учебников, без необходимости постоянного доступа к Сети это позволит использовать устройство в отдалённых районах, где нет устойчивой связи.

«Начинка». Что касается контента, для начальной школы закачан набор учебников издательства «Академкнига», адаптированный к электронным устройствам. Там встроены интерактивные задания и различные дополнительные материалы.

-Со старшими классами сложнее. Существует множество учебников, и школы вольны выбирать. Думаю, этот вопрос должно урегулировать Министерство образования. Обновляться контент будет в режиме онлайн через местные серверы, ожидается, что платить за это будут управления образования из средств местных бюджетов, — отметил Андрей Червоткин.

Как выйти в Интернет? На планшете нет привычных браузеров. По сути, подключение к Сети необходимо один раз — для загрузки учебных материалов. Дальнейшая работа с учебниками (в принципе) не требует подключение к Сети. Но если в школе всё в порядке с Сетью, то педагоги могут включить дополнительные интерактивные материалы. В любой школе в России ученики могут посещать только доверенные порталы и сайты. У планшета есть возможности для доступа к Интернету с соблюдением этих ограничений.

Это безопасно? Экран планшета на электронных чернилах, как уверяют разработчики, полностью соответствует СанПиНу, работает только в отражённом свете и не вредит зрению учеников. Но, как нам сказал главный офтальмолог области Олег Шиловских, в последнее время молодеет такое заболевание, как синдром сухого глаза, оно возникает из-за обилия гаджетов (когда человек смотрит на любой экран, он редко моргает). Это серьёзная болезнь, которая может привести к необратимым последствиям.

Цена вопроса. Ответ на самый большой вопрос — кто будет платить за планшеты, когда закончится эксперимент, — разработчики пока не дают. Сейчас многих педагогов подкупила бесплатность эксперимента, но, как выяснилось, бесплатной будет только «демо-версия».

— Планшеты выданы в пользование на год, — пояснил Андрей Червоткин. — Затем, если планшеты понравились, школы могут их выкупить по остаточной стоимости, если не понравились — вернуть нам обратно…

Сейчас стоимость планшета — 30 тысяч рублей, но следующую опытную партию обещают сделать дешевле.

Планшеты станут обязательными? Этот вопрос будут решать через год в федеральном Министерстве образования.

— Через год, когда будут понятны все факторы, на уровне правительства мы обсудим ситуацию, — говорит Константин Козлов. — Кроме того, как только мы поймём, какое устройство необходимо, производство будет перенесено в Россию.

Добавим, что тестовые образцы собраны в Китае по техзаданию отечественных разработчиков.

Комментарии Екатерина СИБИРЦЕВА, начальник управления образования Екатеринбурга: - В целом я отношусь к этому пилотному проекту положительно. Но надо понимать, что это эксперимент, и мы, конечно, приобретём какой-то опыт. Дети рады, а педагоги пока присматриваются. Предварительный анализ проведём через месяц-полтора, а окончательное решение — брать ли на вооружение школам планшетники — принимать будем по окончании учебного года. Леонид ПЕРЛОВ, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», почётный работник общего образования РФ: — У меня скептическое отношение к глобальному эксперименту. Поголовный переход на электронное образование — это чушь. Это невозможно сделать без серьёзных потерь. Заменить планшетом и электроникой живое общение ребёнка с учителем многократно пробовали. Ничего хорошего из этого не вышло. Мнения учителей Алексей КРЫЛОВ, директор лицея №180 Екатеринбурга: — Ни в коем случае нельзя заменить учебники и тетради полностью на какие бы то ни было умные гаджеты. И даже не столько потому, что это способно погубить познавательную активность ребёнка, затормозить развитие памяти, сколько по причине того, что роль учителя будет нивелироваться. Успех передачи знаний и развития детей в классе зависит прежде всего от профессиональных умений педагога, поскольку человек по своей природе имеет огромную потребность в общении. Заменяя учителя на технические средства обучения, мы рискуем остаться вовсе без умелых педагогов. Я не против информационных технологий, но за разумное и взвешенное их использование. Считаю, планшеты надо выдавать детям на уроках лишь на короткое время. Ирина СЕДЫХ, директор школы №75 Екатеринбурга: — Получению планшетов у нас рады все — и педагоги, и дети, и родители. Их у нас получат третьи классы, которые занимаются по программе «Перспективная начальная школа». И планшеты смогут использовать все учителя — и на уроках русского языка, и на физкультуре. Современные дети по сравнению с большинством взрослых ушли на несколько шагов вперёд в освоении информационных средств. И если для новых или для передовых школ использование гаджетов — норма, то для обычной дворовой школы, которая размещается в старом здании — средство повышения учебной мотивации. Вероника АНТИПИНА, учитель музыки школы №75 Екатеринбурга: — Учебный планшет вовсе не показался мне тяжёлым — по ощущениям, у него такой же вес, как у обычного. Устроен так, что его крайне трудно испортить, не сломается при случайном падении — крепкий корпус и защищённый от ударов экран. Я его уже продемонстрировала детям на уроке — показала, как при его помощи можно выполнять индивидуальные задания. К гаджету подключаются наушники, дети смогут слушать музыкальные произведения в индивидуальном порядке. Но использовать их дольше, чем предусмотрено санитарными нормами, мы его не будем: 5–7 минут в течение урока, не больше. Елена Александровна, учитель начальной школы на Вторчермете: — Планшет не заменит учебники никогда. Это одна из форм работы на уроке, в частности, с электронными учебниками. Процесс работы на устройствах осуществляется строго под контролем учителя, и ему отводится совсем не весь урок. Работа с девайсом ситуативная, а не на постоянной основе, поэтому не стоит бояться, что ребёнок разучится писать ручкой или испортит зрение. Первые впечатления: отклик ЖК-панели трудный — надо сильнее давить пальцем или стилусом, так как стекло ударопрочное. Динамик хороший, звук чистый. Разрешение экрана и цвета слабоваты — боковой обзор практически отсутствует. Ридер нормальный, стилус практически не тормозит, картинка чёткая. А как у них? Переход на планшеты в школах мира начался примерно в 2010–2011 годах. В США решение принимают школьные округа. Они же или закупают гаджеты, или договариваются с производителем на серьёзные скидки. Как правило, ученики до 6-го класса не могут уносить домой планшеты (считается, что они ещё малоответственны). Школьники 6–12 классов могут брать планшеты домой. Интересно, что школьный округ имеет систему гарантии в случае повреждения, кражи устройства или мошенничества. Переход на высокотехнологичные «учебники» идёт и в Европе. Например, во Франции и Великобритании более 70 процентов учеников имеют в своём распоряжении планшеты, предоставленные школами. — В Финляндии решение о внедрении планшетов принимает сама школа, - рассказала «ОГ» Полина Копылова, жительница Хельсинки. — У нас был шум по другому поводу — когда в школах отменяли прописи и чистописание. Но у нас была в первом классе пожилая, очень толковая учительница: она отксерокопировала старые прописи и раздавала детям…