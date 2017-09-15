В больницы области переданы 35 машин «скорой»

Всего начиная с 2011 года в области приобретено 294 автомобиля скорой помощи с современным портативным оборудованием. Фото: областной Департамент информационной политики

Глава региона Евгений Куйвашев вручил ключи от новых автомобилей скорой помощи и мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) представителям 17 медицинских учреждений из 15 муниципальных образований. Все они приобретены за счёт областного бюджета.

Автомобили скорой медицинской помощи разной классификации будут направлены в учреждения здравоохранения Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Артёмовского, Сысерти, Ирбита, Волчанска, Кировграда, Краснотурьинска, Богдановича, Ревды, а также в ОКБ № 1 и ОДКБ № 1.

Все автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием, а также комплектами ГЛОНАСС/GPS. Часть из них — реанимобили, и у всех полный привод.

Новые фельдшерско-акушерские пункты будут направлены в Ачит, Красно-уфимск, Арти и Бисерть. ФАПы оснащены набором медицинского оборудования для оказания лечебно-профилактической помощи и проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в условиях сельской местности, а также комплектами спутниковой связи.

На торжественном вручении поистине бесценных подарков глава региона отметил, что сделан очередной шаг к одной из важнейших целей программы «Пятилетка развития» — улучшению качества жизни уральцев, повышению доступности медицинской помощи.

Только за 2016 год за счёт областного бюджета приобретено 68 автомобилей на сумму почти в 76 миллионов рублей и 51 автомобиль — за счёт федерального бюджета.

Кстати В Свердловской области работает 54 учреждения службы скорой медицинской помощи, в том числе восемь самостоятельных станций, из которых две совершают более 100 тысяч выездов в год: станция Скорой помощи имени В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге и городская станция Скорой помощи в Нижнем Тагиле.