«Жизнь без леса не представляю»

Расчётная лесосека (разрешённый годовой объём заготовки древесины) в Свердловской области составляет 24 миллиона кубометров, осваивается она последние годы в пределах 27 процентов. Фото: Дмитрий Сивков

Завтра в России свой праздник отмечают работники леса. На территории Свердловской области находится 30 лесничеств, где трудятся более 1 200 человек. Наш собеседник — Александр ПЕТРОВ, директор Берёзовского лесничества, которое на этой неделе отметило своё 70-летие.

— Территория нашего лесничества охватывает три муниципальных образования — Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Берёзовский и составляет 142 тысячи гектаров. В ответе за эту территорию 53 сотрудника, прежде всего, это лесничие и мастера леса, которые находятся у них в подчинении.

— Александр Иванович, чем лесничие отличаются от лесников?

— Лесник жил в избушке на кордоне и охранял свой участок от чёрных лесорубов, браконьеров и прочих вредителей. После вступления нового Лесного кодекса РФ эта должность, к сожалению, была упразднена. Лесничий следит за состоянием леса на своей территории, предпринимает меры для борьбы с пожарами и лесными болезнями, организует необходимые лесотехнические работы — рубки ухода, посадку леса. Кстати, мы сохранили два питомника и выращиваем сеянцы ели и сосны. В этом году обеспечили посадочным материалом больше половины лесничеств региона. У себя ежегодно сажаем более 200 гектаров леса. Впрочем, сейчас этим занимаются лесопользователи, арендодатели и подрядчики, которые не всегда знают, как правильно сажать лес и ухаживать за ним. Лесничие их учат, но на это уходит много времени. У лесничих есть кабинеты в конторе, где они пишут планы и отчёты, но 80 процентов рабочего времени они проводят в лесу.

— Среди лесничих есть молодёжь?

— Конечно. Совсем недавно приняли молодых ребят, которых сейчас обучают опытные сотрудники.

— Они довольны зарплатой?

— Недалеко от нас Екатеринбург, специалисты при желании всегда могут найти другую работу, поэтому мы держим зарплату на уровне 30–35 тысяч (со всеми надбавками). Но по области в целом средняя зарплата в нашей сфере гораздо ниже, особенно низкая она у мастеров леса на севере региона. Между тем, чтобы работать в нашей отрасли, необходимо получить соответствующее образование.

— Вы сами почему выбрали эту профессию?

— Другие варианты я даже не рассматривал. У нас династия: отец, дед и другие родственники были лесниками. Брали меня на работу, когда я был ещё совсем маленьким. Я жизнь свою без леса не представляю. Лес даёт энергию, поднимает настроение.

— Но ведь и трудностей в профессии немало?

— Главная проблема в том, что законодательство сейчас не в пользу леса. Действующий Лесной кодекс написан по скандинавской модели, но сравните территории Скандинавских стран и России. Не спорю, нужно двигаться вперёд, но и старые хорошие наработки нельзя забывать. Сейчас сотрудников, которые следят за порядком в лесу, стало меньше, и от реальной работы их отвлекает необходимость писать объёмные отчёты. И моя бы воля, вернул бы лесников.

— Вы уже девять лет работаете в Берёзовском лесничестве, какие-то происшествия были за эти годы?

— В основном это пожары. Стараемся их вовремя локализовать и ликвидировать. Тушение лесных пожаров — целая наука.

— Разве не МЧС тушит лесные пожары?

— МЧС подключается, только когда огонь угрожает населённым пунктам. Вот тогда приезжает телевидение, и об этом рассказывают на всех каналах. А во всех прочих случаях лесные пожары ликвидируют работники лесного хозяйства, только они не рассказывают об этом в СМИ… У нас на территории лесничества есть пожарно-техническая станция с необходимой техникой, работают соответствующие специалисты.

— А люди в лесу не теряются?

— Теряются каждый год. Особенно часто — бабушки, которые ходят за грибами и ягодами. Хорошо, что есть сотовая связь, они звонят родственникам, те связываются с нами, а наши сотрудники лес знают как свои пять пальцев. Я и сам несколько человек выводил буквально по телефону. Спрашиваю: на какой остановке вышли? Куда пошли? Что видите? И ориентирую, в каком направлении двигаться. А если человек ушёл далеко, на поиски выезжают сотрудники МЧС с патрульной машиной.