«Усы, лапы и хвост – вот мои документы!». У отловленной собаки должна быть карточка учёта

У каждой собаки должно быть своё место, и желательно не в приюте. Фото: Алексей Кунилов

Слова кота Матроскина оказались пророческими. Да, именно такие параметры — порода, окрас, шерсть, уши, хвост и так далее — должны быть обозначены в карточке учёта отловленной безнадзорной собаки. Порядок отлова и содержания безнадзорных собак определён постановлением правительства области № 684-ПП от 14.09.2017, которое публикуется в субботнем выпуске полной версии «Областной газеты».

Документ важный и своевременный, потому что бездомные собаки доставляют немало хлопот и горожанам, и селянам. Сбиваются в стаи и буквально бесчинствуют, да и заразу разносят. В новом документе прописаны конкретные действия, как решать эту давно назревшую проблему.

Порядок отлова. Его организуют органы местного самоуправления по договору как с юридическими, так и физическими лицами по устным или письменным обращениям граждан. Заказ-наряд на отлов выдаётся в двухдневный срок после заявления. В течение 30 календарных дней с момента регистрации сигнала власти обязаны отчитаться перед заявителем о проделанной работе.

Ловцами бродячих собак могут быть только совершеннолетние, не состоящие на учёте в наркологических и психоневрологических диспансерах и прошедшие вакцинацию против бешенства. Их полномочия подтверждаются специальным удостоверением.

Отлов собак с целью умерщвления запрещён (если, конечно, нет угрозы жизни людей). Запрещено это делать и в присутствии несовершеннолетних (так всегда было). Нельзя забирать собак, оставленных на привязи.

Транспортировка. Автомобиль должен быть оборудован клетками, ошейниками и намордниками. При погрузке-выгрузке недопустимы травмирующие способы. В машине можно держать животных не более восьми часов, в жаркое время они должны быть обеспечены водой. Перевозить можно только с сопроводительными ветеринарными документами.

Содержание. Отловленные собаки 10 дней живут в карантине пунктов крат-ковременного содержания (ПКС), где обследуются ветеринаром, и при необходимости им оказывается помощь. На каждое животное заводится уже упомянутая учётная карточка. Собаки размещаются в клетках-одиночках или небольшими группами с учётом совместимости. ПКС должны иметь площадки для выгула. Кормёжка производится два раза в сутки. Время пребывания в ПКС — не более 30 календарных дней, за это время нужно вернуть животное прежнему или новому хозяину или определить в приют.

Стерилизация (кастрация). Решение о необходимости её принимается ветеринаром после осмотра животного и оценки его физического состояния. Проводится в специальной операционной. Рядом должно быть помещение для послеоперационного содержания.

Информационное обеспечение. Информация о деятельности и местонахождении ПКС и приютов подлежит обнародованию в Интернете и СМИ. Люди вправе обращаться в них за информацией об отловленных собаках. В случае отлова животных с признаками домашнего содержания (клеймо, чип, номерной ошейник) специализированная организация обязана за три рабочих дня принять меры по розыску и извещению хозяина о месте нахождения потеряшки. Если хозяина не удалось найти в течение шести месяцев, то собаку можно передать новому хозяину.