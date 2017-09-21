«Столетие этой даты — печальнейший, страшный юбилей»

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Владимир Кравцев, главный художник Свердловского государственного академического театра драмы:

— Сегодня многие историки склонны считать, что революция дала положительные толчки, которые сформировали советскую промышленность, экономику и так далее. Но для меня революция — настоящая катастрофа, от которой до сих пор ощутимо эхо. После 17-го года установился искусственный советский нажим и разрушил те связи, которые до сих пор восстановить невозможно. Сейчас смотришь, например, на те же екатеринбургские фотографии, снятые до революции, панорамные, при очень хорошем разрешении, и видишь — чистейшие дороги, нет спивающихся людей. И в будущем можно уповать только на то, что придёт следующее поколение, которое переосмыслит прошлое, и возникнет понимание России Великой, о которой можно будет говорить абсолютно везде без ухмылки.

Как и многих других, ужасная трагедия затронула и мою семью. Мой дядя был заместителем председателя Госплана СССР (Государственный плановый комитет Совета Министров СССР. — Прим. «ОГ».). В начале войны его куда-то отправили выступать, и он просто сгинул… Мы не знаем, был ли это оговор или что-то ещё. То, чем он занимался, на самом деле было очень важно для любой страны, какой бы строй в ней ни был. Моя бабушка рассказывала страшные вещи. Тогда у них было добротное хозяйство, которое в один момент превратилось в пыль — пришли люди, посчитавшие, что у моей семьи было слишком много богатства. Но ведь это же только личный труд, организация и вера, которая спасала любую семью! Семье было не до революции — нужно было весной сажать, чтобы осенью собрать урожай.

Если говорить об искусстве, то тут очевидно, что от революции оно не зависело. Многие художники, писатели, поэты были известны уже до этих событий. «Чёрный квадрат» Казимира Малевичабыл создан до революции. Новые течения появились также независимо от того, что произошло в нашей стране. Просто в это время им представилась возможность выставлять свои работы, показывать более широко. Они начали воплощать свои идеи в революционное оформление площадей. Из-за всех этих советских пережимов, в конечном итоге революция сама же «закрыла» многих творческих людей. Смотришь последние работы Малевича — просто плакать хочется, ведь он пытался писать и портреты, и реалистические картины, выживать. Или, например, Александр Вертинский, который спел песню о Сталине — это что-то невероятное. Представляю, что с ним происходило, когда он (Вертинский) писал гимн вождю.

Человек должен быть свободен, он истину должен отстаивать, а не интересы какой-то партии. Тогда общество начинает расцветать, и в нём не происходят революции. Если бы не произошло этих кровавых событий, мне кажется, в искусстве всё было бы абсолютно нормально — закономерное развитие без всех этих взрывов и кошмаров. История скосила столько талантливых людей. Произошёл слом, многие просто растворились, выживая в этой среде. Без революции страна была бы великой. И столетие этой даты — печальнейший, страшный юбилей.