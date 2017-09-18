Правительство составило календарь праздников на 2018 год

В будущем году, согласно предложенному правительством графику переноса праздничных дней, на 9 мая россияне будут отдыхать только один день, что явно разочарует садоводов. Фото: Александр Зайцев

Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала проект постановления правительства о переносе праздничных дней в следующем году.

Согласно документу, в новогодние каникулы мы будем отдыхать десять дней — с 30 декабря по 8 января. Накануне поработать придётся в субботу, 29 декабря, выходной день с этого числа переносится на 31 декабря. Также выходной день в субботу 6 января 2018 года будет перенесен на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, благодаря чему и на Международный женский день и на Первомай выпадают по четыре дня отдыха подряд. По три дня к ряду выходных будет в феврале, июне и ноябре — с 23 по 25 февраля, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября. А вот на праздник Победы выпадает один день отдыха — 9 мая.