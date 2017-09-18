Штраф за безответственность

Прививки боятся делать родители, а страдают дети. Фото: Алексей Кунилов

На днях в интервью НТВ глава российского министерства здравоохранения Вероника Скворцова за-явила, что родители должны отвечать за инфекционные болезни детей. За те из них, которые можно было бы предотвратить. В последние годы в стране всё чаще звучали призывы медиков штрафовать мам и пап, отказывающихся от прививок. Однако из уст министра намерение законодательно закрепить ответственность родителей за здоровье детей прозвучало впервые.

По данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора

— Мы не можем прямо воздействовать на родителей, но пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы включались материальные механизмы, — заявила Скворцова с экрана телевизора. — Если ребёнок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, имеет смысл, чтобы и больничный лист вам оплачивался не так, как остальным.

По словам министра, ведомство сейчас разрабатывает соответствующий законопроект. Он же не позволит распространять искажающую информацию по лечению и профилактике заболеваний. В Минздраве уверены, что родителей, отказывающихся от уколов с вакциной для своих детей, становится больше именно из-за этого — в прессе и в Интернете слишком много лжи о прививках.

— Старшему ребёнку десять лет, мы успели поставить ему лишь несколько прививок, а вот у младшей двухлетней дочери нет ни одной прививки, — не стесняясь признаётся жительница Екатеринбурга Екатерина Кочергина. — Мы так поступаем, потому что у прививок слишком много осложнений — есть риск заболеть и нарушить иммунитет.

Педиатры говорят, что таково мнение большинства тех, кто отказывается от прививок своим детям. Хотя правда на другой стороне, и расхожее мнение об осложнениях после прививок совершенно не соответствует истине. Убедиться в этом можно, проанализировав годовые отчёты санитарных врачей. Итоги подводят каждый год, скрупулёзно подсчитывая количество людей, плохо перенёсших прививку. Если в 2013 году поствакцинальные осложнения получили 332 человека, то через год — лишь 232. В 2016 году осложнений после прививок было всего 220 — и это на всю Россию. Если сопоставить эти цифры с количеством привитых — несколько миллионов за год — становится ясно, что цифра микроскопическая. Заболевших инфекциями больше во много раз — а их подхватывают как раз непривитые дети (см. таблицу).

— Много лет твержу о том, что родители должны отвечать за собственные решения, — комментирует «ОГ» ситуацию с прививками главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова.— У ребёнка есть права на здоровье и достойное качество жизни. Он маленький, он не может ни сказать, ни сделать в свою защиту ничего, и защищать его должны взрослые люди. И вот малыш по чьей-то вине не получает защиты, встречается с инфекцией и начинает болеть. Тяжело, с осложнениями, с последствиями на всю жизнь… Права ребёнка на здоровье нарушены. Тот, по чьей вине это произошло, должен понести наказание. Так будет логично и справедливо.

Сегодня в России прививки по национальному календарю получают лишь 9 из 10 детей. В 2000-х дети без прививок в садах и школах были редкостью, а сегодня они есть в каждой детсадовской группе, в каждом классе.

— Сын спокойно посещал детский сад, теперь ходит в школу, — рассказывает Кочергина. — Никакого неудобства отказ от прививок нашей семье не причинил. Правда, в прошлом году в ноябре-декабре ему пришлось учить уроки дома. У него нет прививки от кори, и из-за распространения этой инфекции в городе ему около месяца пришлось сидеть дома.

В Свердловской области в 2016 году, так же, как и в Москве, Иркутской области, Бурятии и Ставропольском крае случилось вспышечное распространение кори — был объявлен карантин. Санитарные врачи отмечают, что инфекций в последние годы стало больше именно из-за отказов от прививок. Так, в 2014 году коклюшем в стране заразились 4,5 тысячи детей. Через пару лет количество заболевших этим опасным заболеванием выросло в два раза — до 8,5 тысячи. А ведь коклюш опасен отсроченным действием: он так напрягает иммунитет, что переболевший коклюшем ребёнок часто заболевает пневмонией. Медицина сегодня, конечно, излечивает многое. Но, к сожалению, не всегда всесильна — пневмония даёт самый высокий процент смертей…

При этом никаких штрафов родителям за отказ от вакцинопрофилактики в России сегодня нет, в отличие от многих других стран мира. Во Франции и Италии, многих американских штатах, например, ребёнка без прививки не примут ни в детский сад, ни в школу. В России пока речи об этом не идёт. Пока Вероника Скворцова заявила лишь о том, чтобы не оплачивать больничный родителям на время болезни ребёнка тем заболеванием, от которого они отказались ставить прививку.