Чистой воды в регионе стало меньше: выводы государственного доклада о состоянии окружающей среды

В тройку территорий риска, где пробы воды не соответствуют нормам, входят Горноуральский, Каменский и Арамильский городские округа . Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

В сегодняшней полной версии «ОГ» на страницах 13 и 14 публикуется постановление областного правительства, в котором содержатся выводы государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2016 году». Общий вывод можно сформулировать так: экологическая ситуация на Среднем Урале оценивается как стабильная, но есть не самые радостные цифры.

Воздух. Суммарный объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за год уменьшился почти на 8 процентов. Этому способствовали как природоохранные мероприятия, так и уменьшение объёмов производства на предприятиях и выработки электроэнергии. В то же время в прошлом году повышенный уровень загрязнения атмосферы был зафиксирован в Краснотурьинске и Первоуральске, высокий — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. Качество атмосферного воздуха в этих городах разработчики доклада называют наиболее значимым риском для здоровья населения.

Вода. Сократилось использование воды, причём как на хозяйственно-питьевые нужды, так и на производственные. В первом случае — на 3,3 процента, во втором — на 8,4 процента. Снижение забора водных ресурсов обусловлено в первую очередь экономным их использованием. Также сократился сброс сточных вод, в том числе и сброс загрязнённых сточных вод. Тем не менее качество воды в источниках централизованного водоснабжения имеет тенденцию к ухудшению. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, уменьшилась с 71,3 процента в 2015 году до 66,6 процента в прошлом. Причина — неудовлетворительное состояние распределительных сетей.

Радиация и ЧС. В 2016 году в регионе было три ЧС техногенного характера, 13 аварийных ситуаций и 16 радиационных происшествий. К счастью, экологических последствий катастроф не зарегистрировано. Радиационная обстановка на территории области за 2016 год существенно не изменилась и остаётся удовлетворительной.

Также в документе подробно описано, как обстоят дела с лесопользованием, отходами производства и экологическими программами в регионе.