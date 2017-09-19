Из-за ураганов в Атлантике Средний Урал ждёт особенно морозная зима

Стоит поспешить собрать урожай до заморозков 21 сентября, иначе после убирать будет нечего. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня МЧС разослало экстренное предупреждение о резком похолодании на Среднем Урале: в ночь на 21 сентября ожидается до шести градусов мороза. При том, что до этого регион пережил не менее резкое потепление — в минувшие выходные в Екатеринбурге и окрестностях было +24…+25. Наши погодные катаклизмы связаны с ураганами, пронёсшимися по Атлантике, а также со вспышками на Солнце и с накоплением парниковых газов на планете.

Американское издание «Daily Mail» на днях опубликовало прогноз учёных на ближайшие десятилетия — специалисты предрекают Земле климатическую катастрофу. Учёные обещают, что после гибели лесов Амазонии в одних регионах резко увеличится количество засух, а в других будет больше наводнений и ураганов. Пессимистичный прогноз на фоне бушующих на планете ураганов уже не кажется таким уж фантастическим. За последние десять дней планета пережила суперураганы «Ирму» и «Марию» в Карибском бассейне Атлантического океана. Первый на некоторых островах разрушил до 90 процентов построек, погибли 22 человека, пострадали десятки тысяч человек. «Мария» по разрушительной силе ожидается даже более сильная, чем «Ирма». Тем временем в Тихом океане тоже стало неспокойно — на Сахалин и Курилы пришёл японский тайфун «Тилим». И это ещё не всё: в Европе на Румынию обрушился ураганный ветер со скоростью 100 километров в час — в городе Тимишоара 8 человек погибли, 70 раненых доставили в больницы. Затем тимишоарский ураган переместился на Украину. К счастью, по дороге ослабел, и западным соседям России достался лишь порывистый шквалистый ветер.

— Из-за чего у нас в сентябре то жарко, то вдруг — заморозки? На уральскую погоду так повлияли мировые природные катаклизмы последних недель?

— Для осеннего переходного периода характерны все те явления, которые происходят с погодой по всему миру, — отвечает главный уральский синоптик Галина Шепоренко. — Да, не каждый год они бывают такие сильные, но обычно случаются именно осенью. Кстати, никаких сильных ветров на Среднем Урале в ближайшее время мы не прогнозируем — нас ураганы обойдут стороной. От всех океанов мы находимся слишком далеко, штормовые тайфуны для нас неактуальны. В Свердловской области будут дуть северные ветры, поэтому ожидается холодная погода. В ночь на 21 сентября будут сильные заморозки.

— Есть ли связь резкой перемены погоды на Среднем Урале с яркими вспышками на Солнце?

— Да, конечно, взрывы на Солнце, сильнейшие за последние 12 лет, влияют на магнитное поле Земли. Однако это влияние мало изучено — оно опосредованное, несёт общие изменения в погодно-климатической картине планеты. Одно ясно — бесследно взрывы на Солнце для планеты не проходят.

Эколог, кандидат биологических наук, сотрудник департамента наук о Земле и космосе УрФУ Татьяна Радченко поясняет, что все процессы в атмосфере взаимосвязаны. И если в одной части планеты прошлись мощные ураганы, в другой части эти процессы отзываются резкими переменами погоды.

— Когда учёные последние несколько десятков лет говорили об опасном накоплении парниковых газов в атмосфере, обыватели не воспринимали эти речи всерьёз, — говорит Радченко. — Глаза на то, что сегодня происходит с климатом, открываются лишь после того, как погодные катастрофы касаются нас лично.

Для нас, жителей Урала, пока эти ситуации не так опасны: подумаешь, вчера было +8 градусов, а сегодня +28. По большому счёту, ерунда. И даже обратное похолодание с +16 до –6 — неопасно для жизни. Разве что гипертоники почувствуют головную боль и будут глотать таблетки от повышенного артериального давления. Это же не ураган, который поломает жильё и повалит деревья.

— Ураганы появляются по независимым от изменения климата причинам, но их невероятная разрушительная сила связана именно с ростом температуры на поверхности планеты, — объясняет Татьяна Радченко. — Изменение климата происходит, и происходит значительно быстрее, чем должно быть по расчётам. И этому — не одна причина вроде исчезновения лесов Амазонии, а совокупность факторов. Интенсивно горят леса в Америке — у нас, кстати, об этом мало пишут и говорят. Горят леса в Сибири. В мировом океане стало меньше планктона, который выделяет большой объём кислорода. А США при этом отказывается выполнять условия Киотского протокола…

Если бы вода в океане была чуть более холодной, а ветер не изменил бы направления, и «Ирма», и «Мария» были бы слабее. Обычно за необыкновенно сильными разрушительными ураганами осенью (неважно, в какой точке мира) следуют аномально холодные зимы, а после — жаркие, засушливые лета. Если климатологи правы, то следующая зима грозит быть особенно морозной на Среднем Урале.