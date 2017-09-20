Общество 20 сентября 2017, 19:08

Ирина Гуткина: «Рош а-Шана — праздник надежды»

Ирина Гуткина, директор Екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора». Фото из личного архива Ирины Гуткиной

Ирина Гуткина, директор Екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора». Фото из личного архива Ирины Гуткиной

В Екатеринбурге отметят праздник Рош а-Шана. По словам директора Екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора» Ирины Гуткиной, это праздник надежды.

— Для нас этот праздник прежде всего — День суда, когда Всевышний делает справедливую запись в книгу судеб. Мы надеемся на эту справедливость, когда накрываем столы в честь праздника и поём песни. Непременный атрибут праздничного стола — гранат, символ бессчётного количества добрых дел — мы обещаем, что будем делать их в наступающем году.

В последующие после Рош а-Шана 10 дней евреи искренне раскаиваются в грехах, искренне молятся и искренне делают добрые дела. В эти праздничные дни мы надеваем белые одежды и подводим итог ушедшего года, анализируем то, как его провели, делаем выводы и с надеждой начинаем новый год.

  • Опубликовано в №175 от 21.09.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (20 сентября)

Мужской и женский знаки ордена для ношения в торжественных случаях
Свердловчане впервые получили орден «Родительская слава»

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Строительный форум

Строительный форум