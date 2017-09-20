В центре Екатеринбурга пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

Кроме овощей и фруктов, на ярмарке можно будет приобрести саженцы садовых культур.Фото Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

С 21 по 24 сентября с 10.00 до 19.00 у Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге будет работать ярмарка урожая.

Как сообщает областной департамент информполитики, уральские сельхозпроизводители и фермеры привезут свежесобранные овощи, фрукты, мёд и медовую продукцию. Перерабатывающие предприятия представят мясо и колбасы, рыбу, выпечку и хлеб. Одним из главных событий ярмарки станет дегустация печёной и варёной картошки.

— Ярмарка интересна тем, что владельцы небольших хозяйств, подворий, фермеры продают на ней свою продукцию, а это позволяет покупателям из первых уст узнавать о качестве и особенностях производства того или иного продукта, — поясняет заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Владимир Гребнев.

На осенней ярмарке также будет представлена продукция для сада и огорода: удобрения, семена, инвентарь, изделия мастеров народного творчества, деревья, кустарники, луковичные растения. Запланированы лекции от агрономов.

Кстати На ярмарке запланирована большая развлекательная программа. В преддверии Международного дня пожилого человека пройдёт спартакиада среди пенсионеров. На сцене на протяжении всех ярмарочных дней будут выступать творческие коллективы.