Большие проблемы маленьких луковиц

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Гладиолусы, тюльпаны, лилии, георгины — красотой луковичных и клубневых растений наслаждаются многие. Но чтобы они порадовали нас летом, необходимо потрудиться осенью и весной. Старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва рассказывает о всех секретах выкапывания и закладки на хранение луковичных и клубневых цветочных культур.

Если медведи на зиму впадают в спячку, то цветы уходят в период покоя, говоря научным языком — период формирования почек и закладывания зачатков листьев и цветов. Но если какие-то растения морозоустойчивы, то большинство луковичных и клубневых надо убирать на зиму. Крайний срок выкапывания культур — первый снег, однако у каждой из них есть свой подходящий период.

Так, тюльпаны и нарциссы, по словам Ольги Киселёвой, лучше всего выкапывать летом после завершения их цветения и высаживать осенью, так как они хорошо переносят зиму и цветут ранней весной. При этом луковица тех же тюльпанов со временем мельчает, и их необходимо выкапывать и пересаживать примерно раз в три года, в то время как нарциссы могут расти и цвести с десяток лет на одном месте. Иногда бывает, что распродажи луковичных растений как раз заканчиваются вместе с первым снегом, но приобретать на них нарциссы, по мнению эксперта, лучше не стоит: слишком поздняя высадка приведёт к их гарантированному вымерзанию зимой.

Мелколуковичные же цветы, хорошо зимующие на Урале, вообще не нуждаются в изъятии из грунта. А вот теплолюбивые гладиолусы, лилии и георгины надо выкапывать в сентябре-октябре до первых заморозков и высаживать весной: на них может сказаться даже незначительное понижение температуры. Главное — быть осторожным при работе лопатой, чтобы не повредить зародышевые почки луковиц и клубней.

После этого, по словам Ольги Киселёвой, с культур необходимо срезать все листья, лишние наросты, корни и осмотреть полученный результат. Если луковица или клубень сильно загнили, то от них нужно избавиться, иначе они станут источником заражения своих соседей. Маленькую площадь поражения можно вырезать чистым ножом и обработать зелёнкой или прижечь раствором марганцовки.

Далее луковицы и клубни сушат в тёплом и хорошо проветриваемом помещении до полного усыхания их корней и листвы, после чего обязательно протравливаются. Самый простой и испытанный многими десятками садоводов способ — дезинфекция в горячей воде (40–50 градусов) с марганцовкой, а затем повторное просушивание. Только после всех этих процедур эксперты разрешают убирать луковицы и клубни на хранение в открытые ящики, коробки или сетки, но обязательно в тёмное и сухое прохладное помещение. Подойдёт и холодильник: главное — не допустить появления гнили или вредителей. Здоровые луковицы и клубни цветов должны быть крепкими на ощупь и не менять свой цвет.

Кстати Если вы не успели высадить весеннецветущие луковицы до первого снега и холодов, то лучше убрать их на хранение на всю зиму и посадить весной. Но знайте: цветения в год посадки они уже не дадут.