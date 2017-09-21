Общество 21 сентября 2017, 06:00

Житель Ключевска для души купил ослика и катает на нём местную детвору

Ослик Орлик. Здесь ему всего 7 месяцев. Сейчас Орлику уже год, он стал почти взрослым. Фото: Александр Денисов

Ослик Орлик. Здесь ему всего 7 месяцев. Сейчас Орлику уже год, он стал почти взрослым. Фото: Александр Денисов

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.



Житель села Ключевск, монтажник отопительных систем Александр Денисов держит у себя на подворье частного дома кур, гусей, индюков, уток, цесарок, фазанов, вьетнамских свиней и … ослика.

Всего голов 150, благо территория позволяет — 24 сотки. У каждого вида животных и птиц свои хоромы, вольеры или домики. И ещё корабль построен для детей, их у него уже трое.

Весь этот зоопарк прокормить, конечно, непросто. Закупает овёс, дроблёнку, сено, специальные корма, которые выпускают в Богдановиче. Что-то идёт на стол, но о самоокупаемости не может быть и речи.

Это же не бизнес, — смеётся Саша, — а для души и для детей!

Из личного архива Александра Денисова

Какие-то птицы несутся и цыплят высиживают, то есть самовоспроизводятся, каких-то он покупает после инкубатора. А ослик — отдельная песня. Долго искал через Интернет и нашёл-таки. Оказывается, женщина-владелица одного из конных клубов в Челябинске разводит их и продаёт. Съездил, купил за 45 тысяч рублей на великую радость ключевским ребятам, они в этом дворе частые гости. Назвали Орликом. Оказался очень умным и добрым, в пище неприхотливым. Функционала у него, кроме как катать детей, не предвидится. Зимой на санках, летом на специальной тележке.

И дикие животные живут у Александра: лисёнок, спасённый ёжик, который чуть не утонул, а недавно вот цаплю принесли со сломанным крылом. Ну чем не доктор Айболит?

  • Опубликовано в №175 от 21.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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