Правила съёма

Николай Коляда рассказывает, что привёз в театр 10 мешков яблок. Фото: из архива Николая Коляды

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Часто яблони сами начинают сбрасывать плоды, и это сигнал для садовода, что со сбором урожая затягивать нельзя. А как вообще определить время сбора яблок и груш? Об этом рассказывает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий ТЕЛЕЖИНСКИЙ.

— Если деревья сами начинают сбрасывать плоды, для садовода это плохо. То, что упало на землю, для хранения, как правило, уже не пригодно: плоды в месте удара о землю буреют, кожица их часто надкалывается. Такой урожай надо сразу перерабатывать или использовать для потребления. Этот недостаток есть не только у некоторых сортов летнего срока созревания, но даже у зимних, которые мы закладываем на хранение. Например, довольно большой сброс плодов бывает у сорта яблони зимнего срока созревания Свердловчанин, у Персиянки ветром может уронить на землю много плодов. А вот яблоки Родниковой и Благой Вести очень крепко держатся на деревьях. Благую Весть можно вообще собирать в октябре, плоды её никогда не перезревают, плоды Первоуральской тоже могут долго висеть на дереве, но, бывает, что иногда частично осыпаются.

Упавшие на землю плоды храниться уже не будут. Фото: Рудольф Грашин

— То есть, если массово начали осыпаться с деревьев плоды — это говорит о том, что пора их снимать. А по каким ещё признакам надо ориентироваться, чтобы правильно определить время съёма тех же яблок?

— Раньше чаще всего для нас служили ориентиром календарные сроки. Допустим, мы знали, что приступать к уборке плодов яблони сорта Экранное нужно с 15 сентября — плюс-минус два дня, на эти сроки и ориентировались. У груши Скороспелка Свердловская (или другое её название Талица) к сбору плодов приступали с 17 августа — это начало их созревания. В этом году всё перемешалось и перепуталось. Нынешнее лето у нас было холодным, и прежнее ранжирование по срокам созревания не сработало. Потому что некоторые сорта в холодную погоду лучше себя чувствуют, чем другие, которым тепла для созревания требуется больше. В этом году даже некоторые осенние сорта яблони обогнали летние и созрели раньше. В эти выходные, например, у некоторых садоводов сорт яблони Уралец уже осыпался, а ведь это осенний сорт. А рядом — висят плоды на сортах яблони летнего срока созревания, ещё не налились толком, не набрали вкуса.

Но в принципе по самому яблоку можно судить, готово ли оно к сбору. Если оно имеет характерные для сорта вкус, аромат или чуть-чуть выглядит незрелым — в таком состоянии его и надо снимать, особенно, если планируете его хранить. Если хранить не планируется, плоды можно подержать на дереве подольше. Тогда мякоть его станет рыхлее, сильнее проявится аромат. Например, тот же Свердловчанин — если его собрать в период, когда он слегка-слегка недозрел, а это, как правило, 15–20 сентября, то такие плоды будут храниться до конца февраля. А если дать ему на дереве ещё повисеть, плоды могут лучше налиться, стать чуть ли не полупрозрачными, про-явится их характерный вкус, но храниться такие яблоки уже не будут. А вообще есть общие рекомендации по сбору плодов в нашей климатической зоне: у летних сортов к их сбору можно приступать в период с третьей декады августа и по 10 сентября, осенние сорта убирают с середины сентября и по двадцатые числа сентября, зимние — с конца сентября и до начала октября.

— Некоторые садоводы считают, что признаком того, что яблоки пора снимать с дерева, является побурение их косточек…

— В этом году плоды осыпаются, а косточки всё равно светлые, не побурели, так что на этот признак не стоит ориентироваться. Крупные хозяйства, например, для определения начала сбора плодов даже проводят анализы газа, который скапливается в семенных камерах, для этого есть специальные приборы, которые замеряют уровень этилена в них.

Коляда и насушил яблок, и сварил компот, и шарлотку испёк. Автор фото - Николай Коляда

— Кстати, а как правильно заложить яблоки на хранение?

— Как только собрали, постараться максимально быстрее их убрать в холод. Задача садовода в это время — найти самое прохладное место на участке, это не обязательно может быть овощная яма, возможно, на веранде в эти дни будет холоднее, чем в погребе, где воздух остывает медленнее. Оптимальная температура для хранения плодов от минус 0,5 градуса, если температурный режим жёстко контролируется, до плюс 1–2 градусов. Если вы складываете плоды в ящики, то лучше рассортировать: крупные отдельно, а средние отдельно — крупные обычно хранятся хуже мелких, потому что более спелые.

Сушёные яблоки до самого лета будут отличным источником витаминов. Фото: Из архива Николая Коляды

В тему Николай КОЛЯДА, драматург, режиссёр: — Люди совсем обленились, что ли? Сумочку взяли и пошли в магазин, всё покупное, всё за деньги. А потом страдают: «От зарплаты до зарплаты живём!». Привёз я в театр десять мешков яблок. Еле-еле два мешка разобрали, по маленькому мешочку все взяли. И всё. Это ж надо работать: варить варенье, или сушить, или компот. Да ну, зачем? В магазин сходим зимой, купим. Ужас. На даче у коллеги Аллы Викторовны смотрю на огороды: просто немыслимое количество яблок! Никто их не собирает. Что-то собрали — и хватит. Остальное — уйдёт под снег… Я сварил компот, высушил яблоки в духовке. Это же так просто. Кису Воробьянинова сыграл и ночью делал шарлотки — пироги с яблоками. Удались на славу. В театре они исчезают в один миг. Наверное, яблочки наши на Урале не сильно красивые, но вкусные, зараза.