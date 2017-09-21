Зачем морковке нужна зола?

Три правила заготовки моркови: не спешить до холодов, правильно обрезать ботву, вовремя заложить на хранение. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Уборка овощей открытого грунта и картофеля имеет свои секреты. Ими делится декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил КАРПУХИН:

Картофель

— Сейчас картофель практически уже все убрали, но вот что важно: на две недели ему надо обеспечить лечебный период. То есть он должен где-то в тёмном помещении пролежать не менее двух недель. Это необходимо для того, чтобы у него проявились все заболевания и загнивания, которые происходят в процессе хранения. Сейчас температура достаточно высокая, при этой температуре хорошо идёт опробковение тех мест, которые были повреждены при уборке. После такого лечебного периода картофель надо перебрать, и он будет хорошо храниться.

Свёкла

— Свёклу мы должны убирать вместе с картофелем, дело в том, что она совершенно не терпит заморозков, если от мороза пострадает верхняя часть корнеплода, он загниёт. Она хранится очень хорошо, у неё толстая кожура, и лучше всего поверх картофеля при хранении насыпать свёклу. В наших ямках, как правило, часто выпадает конденсат, если он попадает на картофель, то он сразу же повреждается прорастающими спорами грибов. А у свёклы очень толстая кожура, и ей это не страшно.

Морковь

— А вот морковь лучше подержать на грядке подольше. Дело в том, что показатель зрелости моркови — когда крайние листья ботвы у неё начинают ложиться. Необходимо убирать морковь при низкой положительной температуре и желательно не из сухой почвы, а из влажной. Если мы убираем морковь из сухой почвы и рано, то она быстро начинает дрябнуть, а затем гнить. По календарным срокам оптимальное время уборки моркови для садоводов — конец сентября — начало октября. Необходимо так обрезать ботву, чтобы оставалось 3–5 миллиметров листьев. Если оставлять больше, то черешки листьев тут же начинают загнивать во влажной среде. Можно после срезки листьев шейкой моркови макнуть в золу. Это предотвращает попадание в корнеплоды инфекции.

Капуста

— Точно так же и по капусте. Капусту надо убирать при температуре от 0 и до плюс 2 градусов. В этот период идёт созревание кочана и накопление сахаров. До этого периода, если погода стоит сухая, то и морковь, и капусту нужно поливать.