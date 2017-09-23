Советское государство брало на себя заботу о жилье для человека труда

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Галина Михайловна ГУЗЬ, ветеран педагогического труда, «Отличник народного просвещения РФ», с. Волковское, Богдановичский район:

— Сколько уже сказано за год о нашей революции, даже в этой рубрике! Большинство апеллируют к материалам открывшихся архивов. Странно только, что изучая одни и те же документы, люди приходят к разным выводам. Я как человек, не видевший, не читавший никаких сенсационных материалов о революции, попробую лучше основываться на собственном жизненном опыте. Так надёжнее.

А революция сказалась на истории нашего рода. Мой дед с восемью детьми приехал на Урал, в тайгу, из Белоруссии во время Столыпинской земельной реформы. Старшим дочерям было всего по 14–15 лет. Не жили — мучились, в результате чего дед решил переехать с семьёй в Узбекистан. Думали: там будет полегче прокормиться. Работал объездчиком каналов, кое-как сводили концы с концами. Но после революции дедушка с семьёй, где уже подросли сыновья-помощники, вернулся на Урал, так как басмачи стали жестоко расправляться с неверными. Вот таков результат Столыпинской земельной реформы в отношении нашей семьи.

А что стало потом, после революции? Главное: Советский Союз, родившийся в результате революционных преобразований в России, был социальным государством, где заботились о человеке труда — его образовании, творческом развитии. Вспоминаю, как отец, сам учившийся грамоте по системе ликбеза, говорил нам, своим детям: «Учитесь, ребята, у вас есть возможность, а не так, как у нас с матерью было». И мы все получили бесплатно общее и профессиональное образование. Среди нас есть педагоги, шофёры, строители, финансовые работники. Дальше, кстати, можно было бесконечно продолжать самообразование, например, приобщаясь к культурным ценностям. И для этого в советском государстве тоже были возможности. В нашей семье, к примеру, выписывали более десятка газет и журналов — «Уральский рабочий», «Правду», «Пионерскую правду», «Сельскую жизнь», «Охоту и охотничье хозяйство», «Уральский следопыт», «Пионер», «Костёр», «Крестьянку»… Была хорошая библиотека.

Работая в школе, я со своими воспитанниками побывала во многих городах Союза — в Ленинграде, Москве, Волгограде, Куйбышеве, Фрунзе. Были в летнем лагере в Чехословакии, где помогали чешским детям в изучении русского языка. О посещении театров я уж и не говорю — сколько спектаклей пересмотрели! А теперь?!

А ещё советское государство брало на себя заботу о жилье для человека труда. Я, например, после окончания Архангельского педагогического института почти сорок лет проработала учителем, руководителем школы. Так вот: в течение восьми лет я получила поочерёдно четыре квартиры, постоянно улучшая жилищные условия: от однокомнатной в деревянном доме до двухкомнатной благоустроенной. Сегодня же молодёжи в селе жить негде, так как ничего не строится, а потому специалистов-бюджетников в селе не хватает. Происходит какая-то тихая антиреволюция: что было достигнуто — утрачиваем.