Детей из училища олимпийского резерва вместо гостиницы поселили в старое общежитие

От холодов такое окно не защитит. Фото: Архив одного из родителей учеников

Детей из училища олимпийского резерва №1, которых перевели в Екатеринбург из филиала в Верхней Пышме в связи с его ликвидацией, вместо обещанной трёхзвёздочной гостиницы поселили в старое общежитие. Об этом «Областной газете» рассказали родители спортсменов.

Напомним, что площади филиала училища олимпийского резерва в Верхней Пышме отойдут рядом стоящей школе, чтобы перевести школьников на односменный режим обучения.

— На собрании с участием директора училища Сергея Степанова нам под протокол обещали, что после переезда детей поселят в условия не хуже, чем были на улице Петрова в Верхней Пышме, — сообщил «ОГ» Алексей, отец одного из спортсменов. — Говорили, что, скорее всего, это будет трёхзвездочная гостиница рядом с училищем. Но вместо этого нам предоставили места в старом корпусе на территории училища, который идёт под снос в 2018 году.

По словам родителей, эта комната — по сравнению с другими ещё нормальная. Фото: Архив одного из родителей учеников

По словам родителей, и самому зданию, и комнатам в нём требуется нешуточный ремонт — под подоконниками и в окнах огромные щели, из которых дует, дети мёрзнут. Обоев и нормальных розеток нет. Полы в ужасном состоянии. Родителям предложили восстанавливать всё за свой счёт или оставлять детей жить дома и ежедневно возить на занятия.

— Кто-то сделал ремонт, насколько смог. Но я не помню, чтобы кто-то из Верхней Пышмы перешёл на Шаумяна в Екатеринбурге, — говорит Алексей. По-моему, они закончили со спортом, а могли стать олимпийскими чемпионами. У родителей разный уровень дохода. У некоторых нет ни машины, ни денег на такси, чтобы во-зить детей в училище. Многие боятся отпускать детей ездить одних. Обиднее всего за детей с окраин — из посёлка Садового, Верхней Пышмы, Балтыма, всё-таки у екатеринбуржцев в принципе больше возможностей.

Другая проблема — отсутствие обещанного трансфера до тренировочных баз из главного корпуса. Теперь дети вынуждены на общественном транспорте добираться от училища до спортивного центра «Калининец» на Уралмаше, где проходят тренировки в бассейне, и до посёлка Балтым, где занимаются теннисисты.

— Проблемы с проездом обещали решить до 12 сентября. Кроме того, ходят слухи, что придётся платить из своего кармана двум сопровождающим в автобусе, — считают родители.

Через областной департамент информполитики «ОГ» удалось получить комментарии училища олимпийского резерва по поводу сложившейся ситуации.

Нам пояснили, что в гостинице «А-класса» на Шаумяна, 83 поселили тех, кто обучается по программе среднего профессионального образования. Договор был заключён на размещение 100 человек. Детей 12–16 лет определили в общежитие исходя из их интересов и безопасности. В частности, потому, что «общежитие — это единый комплекс, имеющий централизованные переходы от общежития до столовой и учебного корпуса, а гостиница располагается через дорогу». По мнению руководства, выбранный вариант размещения позволяет обеспечивать учебный процесс, учитывать погодные условия, создавать всё необходимое для питания и медобслуживания несовершеннолетних.

О перспективах переселения детей в более комфортные условия в официальном ответе говорится туманно: комитет по молодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма Заксобрания области порекомендовал региональному правительству увеличить финансирование учреждений спортивной подготовки, а также предусмотреть в 2018 году строительство нового общежития для училища олимпийского резерва.

По мнению депутата Госдумы Андрея Альшевских, к которому родители спортсменов обратились за помощью, с уверенностью говорить о том, что новое здание скоро будет построено, можно будет только после принятия областного бюджета на 2018 год.

— В 1988–1990-х годах я сам учился в училище олимпийского резерва, и ещё тогда слышал, что должны строить новое общежитие. Состояние старого я представляю — оно чуть ли не аварийное. Я ранее обращался с запросом к главе минспорта области Леониду Рапопорту — он сообщал, что вопрос с проживанием будет решён, но потом родители мне снова рассказали, что всё плохо. Я снова ему написал: почему не произвели ремонт, почему дети должны жить в таких условиях? Ответа пока нет — положенные 30 дней ещё не истекли. Я не исключаю, что придётся выходить на губернатора, чтобы он вмешался в ситуацию, — прокомментировал «ОГ» Андрей Альшевских.

Что же касается трансфера спортсменов до тренировочных баз, то руководство училища сообщило, что сейчас ведётся поиск водителей автобусов.

— Количество имеющихся водителей автобусов — три человека — не позволяет осуществлять весь объём перевозок, так как данные водители задействованы для перевозки ранее сформированных групп спортсменов. Необходимо ещё дополнительно шесть водителей. Что же касается каких-либо доплат и денежных сборов с родителей, то эти вопросы никогда не поднимались, все расходы на содержание спортсменов — из бюджетных средств, — пояснили в училище.

Там также сообщили, что руководство учебного заведения «прикладывает все усилия по ускорению процесса перевозок, и приблизительные сроки: конец сентября — начало октября 2017 года».