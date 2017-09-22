В Екатеринбурге ремонт на проспекте Ленина завершат до 7 октября

В преддверии ЧМ-2018 облик города меняется до неузнаваемости. Водителям понадобилось немлао времени для того, чтобы привыкнуть к новой схеме движения на Ленина -Московской, переходящей в Татищева. Фото: Владимир Мартьянров

Пробок в Екатеринбурге станет меньше. Движение транспорта по отремонтированному проспекту Ленина полностью откроют 1 октября. Об этом заявил заместитель главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний».

Напомним, ремонт проходил в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Завершение работ до 7 октября и открытие движения по проспекту Ленина без ограничений позволит перенаправить на него основные транспортные потоки в связи с закрытием Макаровского моста.

Из-за ремонта проспект Ленина с середины лета перекрывали несколько раз. И без того напряжённый трафик на дороге усугублялся закрытием чётной стороны улицы, из-за чего в центре создавались серьёзные пробки.

— Состояние брусчатки было удручающим: колея, разрушенное покрытие, огромные просадки. Мы закрывали проспект вынужденно, — отметил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

К 1 октября подрядчики должны закончить все ремонтные работы. После этого откроется нечётная сторона улицы Татищева, в том числе запустят движение трамваев.