Сегодня снова обещают конец света

Ожидание конца света становится для человечества перманентным, только в этом году было несколько поводов. Фото: Алексей Кунилов

Если вы читаете эти строки, значит, сегодня нас миновал очередной конец света. Светопреставления в очередной раз не случилось (впрочем, ещё не вечер). И всё-таки именно 23 сентября заокеанские уфологи пророчат землянам их последний день.

Самый активный из них, Дэвид Мид, в своей книге «Планета X: Прибытие 2017 года» (Planet X The 2017 Arrival) ранее высказывал предположение, что конец света наступит в октябре этого года, однако недавние катаклизмы, в том числе ураган Харви и солнечное затмение, заставили конспиролога перенести дату на несколько недель раньше. Он утверждает, что катастрофа должна произойти из-за столкновения Земли с Планетой X, которую также называют Нубиру (или Нибиру). Её никто не видел, но она вроде как блуждает по хитрой траектории во Вселенной и раз в 3 600 лет появляется между Марсом и Юпитером, чтобы принести с собой хаос и разрушение. Будто бы на стенах пирамиды Хеопса в Египте он нашёл зашифрованное послание, предупреждающее о дате столкновения нашей планеты с этой таинственной странницей.

Страсти в Интернете по этому поводу разгорелись нешуточные. И вот уже на полном серьёзе кто-то написал, что Ким Чен Ын запускает ракеты не зря, он готовится взорвать непрошенную Нубиру в космосе. В доказательство теории, что именно на 23 сентября назначен конец света, стали приводить даже Откровения Иоанна Богослова, где он описывает картину Апокалипсиса в таких строках: «И явилось на небе великое знамение — жена, облечённая в Солнце; под ногами её Луна и на голове её венец из двенадцати звезд». Согласно астрономическим прогнозам, 23 сентября в созвездии Девы действительно можно будет наблюдать 12 самых ярких звёзд. То есть страху на впечатлительного обывателя удалось нагнать изрядно. И что в итоге?

А в итоге невольно вспоминается булгаковское: «Истинно вам говорю, четвёртого мая 1925 года Земля налетит на небесную ось!» Теории о конце света превратились в любимую страшилку всех времён и народов. Сколько их было — не счесть. В декабре 2012 года нас пугали концом света, «предсказанным» календарём индейцев майя: раз он кончается на определённой дате, значит, дальше этой даты ничего нет. Тогда в магазинах даже выросли продажи консервов и спичек. В 2008-м, когда готовился запуск Большого адронного коллайдера, писали об угрозе возникновения в нём чёрной материи, которая нас всех поглотит. А сколько страхов было накануне миллениума? Обсуждали, что в 2000-м году случится парад планет, а Земле будет угрожать астероид и вообще, все компьютеры вый-дут из строя. Теперь будем ждать очередных теорий, кто следующий налетит на небесную ось.

Кстати, коллеги и системный администратор редакции не дадут соврать: во время подготовки этого материала компьютер завис раз 15, чего никогда раньше с ним не случалось. Совпадение? Думаю, да.