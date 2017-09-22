Как поможет профстандарт для нянь мамам, которые берут их на работу

Выбирая няню, мамы чаще всего прислушиваются к «сарафанному радио», ориентируются на опыт и наличие педагогического образования у кандидаток. Фото: Алексей Кунилов

Перечень профессиональных требований к специалистам по уходу за детьми разработал федеральный государственный Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при участии благотворительной организации «Социальная сеть добровольческих инициатив «Соседи». Инициатива принадлежала экспертному совету при правительстве РФ. «ОГ» разобралась, как поможет принятие профстандарта для нянь мамам, которые берут их на работу.

Вообще-то профессиональные стандарты разработаны не только для тех специалистов, которые нанимаются работать в семьи — ещё и для тех, кто трудится в детских садах. Дело в том, что до сих пор им не предъявлялось никаких особенных требований и у них не было даже профессионального образования. Считалось, что они работают не с детьми и детей ничему не учат. Однако в Общественной палате России сочли, что человек, который по роду своей деятельности целый день проводит рядом с дошкольниками, должен уметь с ними общаться — и не только.

— Сфера присмотра и ухода за детьми в России сегодня не урегулирована, требования к профессиональной подготовке специалистов отсутствуют, — комментирует «ОГ» член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. — Это приводит к нарушению прав детей и их родителей. Ситуацию надо исправлять.

Профессиональный стандарт для нянь предусматривает их обучение: 120—140 часов. Официальное название этой профессии звучит в нём как «специалист по присмотру и уходу за детьми (младший воспитатель, помощник воспитателя и няня)».

Знания по педагогике…

В Институте изучения детства, семьи и воспитания РАО рассказали «ОГ», что главное требование к няне — именно теоретическая подготовка. Она должна владеть основами педагогических знаний.

— Человек, который проводит с детьми до 12 часов в сутки, должен понимать, что его поведение, речь и даже способ общения оказывают влияние на подопечных, — объясняет Елена Козакова, член научной группы по разработке профстандарта. — Ребёнок «считывает» с окружающих его людей различную информацию, поэтому так важно знать об этом. Классический и известный всем пример — няня поэта Пушкина. Каждый житель России знает, какое влияние Арина Родионовна оказала на Александра Сергеевича. Возможно, только благодаря её живой и образной русской речи, её доброте и благородству мир узнал великого поэта.

…и психологии

Няня должна разбираться в возрастной психологии дошкольника. Именно для детей этого возраста чаще всего нанимают таких специалистов. И во всём государстве, в детских садах есть потребность именно в них.

— Не понимая особенностей возраста, невозможно эффективно общаться с ребёнком, — говорит Козакова. — Причём есть детали в психологии детей трёх и шести лет. Нельзя требовать от трёхлетнего малыша понимания, предъявляя ему требования, обычные для завтрашнего первоклассника. К сожалению, нередко достоянием общественности становятся видеозаписи раздражённости нянь, которую могло вызвать как раз незнание возрастных особенностей ребёнка.

Компетентность в вопросах воспитания

Конечно, специфику дошкольного образования с нянь спрашивать никто не будет. Это прерогатива как минимум воспитателей. Однако навыком воспитания должны владеть и няни. Этого тоже требует созданный для них профстандарт. По-простому, няни должны знать, что любое рукоприкладство и наказание «углом» — под запретом. Это не воспитательный приём.

— Няни должны знать, что они не вправе так поступать с ребёнком, за которым присматривают и ухаживают, — поясняет Козакова. — Это относится и к детсаду, и к семье.

Медицинская помощь

Никто не потребует от няни умения ставить уколы. Этим займётся медицинский персонал. А вот оказать первую медицинскую помощь в случае ЧП она должна уметь.

— К первой медпомощи относят помощь при получении травмы до приезда скорой помощи, — говорит Козакова. — Простые, но порой незаменимые умения позволят не только сохранить здоровье подопечным, но иногда даже спасти им жизнь.

Все эти знания няня сможет почерпнуть из общего теоретического курса. Кроме того, человек, ухаживающий за дошкольником, обязан периодически проходить медицинские осмотры.

По мысли разработчиков, профессиональный стандарт должен стать ориентиром для родителей. До сих пор нянь берут, что называется, по наитию: даже не пытаются выяснить, а не больна ли она чем-то. Не говоря уже о том, чтобы всерьёз поинтересоваться профессиональными качествами.

Авторы документа сочли, что теоретический курс знаний для няни должен быть подкреплён экзаменами или зачётом, в результате няни будут получать сертификат. Правда, пока таких обучающих программ нет. Сейчас сам документ рассматривается в Министерстве труда и социального развития. Так что в ближайшем будущем такие программы появятся и в педагогических вузах, и в колледжах. И даже в агентствах по подбору персонала — именно они сейчас направляют нянь в семьи.

Цифра 25 000 рублей в месяц — средняя оплата труда няни в Екатеринбурге.