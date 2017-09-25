Генпрокуратура: Свердловская область попала в криминальную десятку

Машины стали поджигать не только ночью, но и днём. Фото: Алексей Кунилов

Генеральная прокуратура России опубликовала исследование о динамике уровня преступности в регионах России за первое полугодие 2017 года.

Всего на территории страны за это время зарегистрировано 1 030 193 преступления, что на 12,9 процента меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Рост регистрируемых преступлений наблюдается в восьми регионах страны, а вот снижение — в 76, что, конечно, радует.

По абсолютным цифрам первое место, что ожидаемо, удерживает Москва, несмотря на снижение уровня преступности на 23,9 процента. Второе место досталось Московской области, здесь тоже снижение на 7,7 процента. На третьем месте расположился Краснодарский край (снижение на 11,5 процента). На четвёртом — наши соседи, Челябинская область, и у них показатель преступности вырос на 1,1 процента. Замыкает первую пятерку Республика Башкортостан (снижение на 17,9 процента).

Далее в десятке также наблюдается снижение преступности: Ростовская область (на 9,6 процента), Тюменская область (на 8,9 процента), Свердловская область (на 16,7 процента), Кемеровская область (на 11,3 процента), Республика Татарстан (на 14 процентов).

Конечно, абсолютные цифры мало что говорят, гораздо важнее динамика.

Десять лет назад на коллегии ГУВД МВД РФ по Свердловской области было особо отмечено, что впервые с 2003 года в первом полугодии в регионе наблюдается реальное снижение уровня преступности. С тех пор эта тенденция сохраняется. И если мы на восьмом месте в криминальной десятке, то по темпам снижения криминогенности стоим на пятой позиции, и это обнадёживает. Отмечается, что значительно снизилась уличная преступность и выросла раскрываемость по наркотикам.

А вот что не радует, так это не прекращающиеся ночные поджоги автомобилей (чуть ли не в ежедневном режиме, если судить по региону), а также периодические вспышки в так называемых «коммунальных войнах», несмотря на все усилия уголовного розыска.