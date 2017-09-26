Названы самые популярные у свердловчан контрацептивы

70 процентов женских консультаций Свердловской области имеют в штате медицинских психологов. Они обсуждают с женщинами их репродуктивные планы. Фото: Владимир Мартьянов

Планирование беременности сохранило здоровье миллионам женщин и спасло их от абортов. Сегодня, в Международный день контрацепции, «ОГ» расскажет, какие методы контрацепции предпочитают жители Свердловской области.

— 100 процентов уверенности, что беременности удастся избежать, не даёт ни один из методов контрацепции, — признаётся гинеколог, хирург Евгений Тропин. Он почти 30 лет проработал в отделении гинекологии и выполнял не только прерывания беременности в больничных условиях, но и спасал женщин после абортов, которые они сделали самостоятельно, у нелегальных «специалистов». — Барьерный метод — обычно самый популярный у населения, он не оказывает никакого негативного влияния на организм женщины, но презерватив, как известно, способен порваться в любой момент, хотя и бывает это редко. Второй по популярности метод — оральные контрацептивы, то есть противозачаточные таблетки. Однако таблетки можно забыть принять вовремя, а несвоевременный приём нарушает их эффективность, и в результате — две полоски на тесте… Даже хирургический метод, когда скальпель перерезает фаллопиевы трубы, доставляющие яйцеклетку в матку, не даёт гарантии от беременности (в моей хирургической практике был такой случай). И нельзя сказать, что я выполнил операцию некачественно: просто… пути Господни неисповедимы. Энергия жизни так велика, что яйцеклетка каким-то чудом добралась до культи трубы, проникла внутрь матки и встретилась-таки там со сперматозоидом. Кстати, эту беременность женщина, которой было уже больше 40 лет, сохранила — и у неё родился прекрасный сын. Хоть и незапланированный.

По статистике областного министерства здравоохранения, по количеству абортов Свердловская область показывает отличные — в положительном смысле — от остальных регионов Российской Федерации данные. Каждый год с 2014-го их в регионе становится меньше на 7 процентов. Неудивительно: и по уровню использования разных методов контрацепции Средний Урал впереди других. Если в среднем по России медицинскую контрацепцию используют всего 24,1 процента женщин, то в Свердловской области — 33 процента. В немедицинскую контрацепцию уральцы верят меньше. И правильно: даже по опросам ВЦИОМ, в неё верят меньше 20 процентов опрошенных.

— Если о частоте использования барьерного метода контрацепции нельзя ничего сказать определённо (на данные устных опросов использования презервативов всё-таки опираться нельзя), то частоту использования других методов здравоохранение отслеживает, — говорит главный акушер-гинеколог Свердловской области Наталья Зильбер. — Чаще всего используются оральные контрацептивы, на втором месте — внутриматочные контрацептивы («спирали». — Прим. ред.). А на третьем — хирургический метод.

Кстати, хирургический метод — «перевязывание» фаллопиевых труб в ходе операции малого доступа — в последние годы стал пользоваться популярностью. Это вмешательство выполняется для жительниц Среднего Урала бесплатно. Количество таких операций с 2012 года выросло в полтора раза (по данным на 2016 год).

— По закону, право на такой метод контрацепции имеет каждая женщина при условии, что у неё уже есть не менее двух детей, — объясняет Наталья Зильбер.

Гинекологи говорят, что для сохранения женского здоровья важно, чтобы родами заканчивалась именно первая беременность. Организм так устроен, что именно от этого зависит, будет ли у женщины потомство. Так что лекции о методах контрацепции сейчас проводят и в вузах, и в колледжах, и даже в выпускных классах школ.

— В Свердловской области становится меньше абортов с первой беременностью, — говорит Зильбер. — Так, в 2015 году на аборт пошли 7,5 процента впервые забеременевших женщин, а через год, в 2016-м, всего 5,8 процента.

Топ-5 методов контрацепции в Свердловской области Барьерные методы (презерватив)

Оральные контрацептивы (гормональные противозачаточные таблетки)

Внутриматочные контрацептивы («спирали»)

Хирургические («перевязывание» фаллопиевых труб)

Прерванный половой акт и высчитывание «опасных дней» по календарю (данные минздрава Свердловской области)