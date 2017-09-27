Историческая встряска 1917 г. продемонстрировала: наша страна, идея её – это «рубашка на вырост»

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Ольга Кошкина, заместитель начальника отдела «Местное самоуправление» «Областной газеты»:

— Есть мнение: Октябрьская революция затормозила естественное развитие страны. А на мой взгляд, та историческая встряска, весьма сильная, продемонстрировала народу, что наша страна, идея её — это «рубашка на вырост», но мы способны дорасти до неё во всех сферах.

Страна в буквальном смысле начала расти на глазах. Казалось, даже городам тесно в существующих рамках. В эскизном проекте перепланировки и расширения Москвы, разработанном в 1918–1919 годах, предлагалось разгрузить центр города путём создания на окраинах пролетарских районов и «посёлков-спален». В перспективе площадь города намеревались увеличить почти в десять раз.

А Екатеринбург начал расти вверх именно после 1917 года. От городка, где и трёхэтажные дома были редкостью, он за 10 лет прошёл путь до города, который мог удивить гостиницей «Исеть» или 11-этажным вторым домом Советов. Уже в конце 1920-х уральцы замахивались на амбициозный проект 140-метрового небоскрёба со стеклянным фасадом на перекрёстке Малышева—Луначарского.

Но помимо очевидного роста — в архитектуре, промышленности, социальной сфере происходил гораздо менее заметный, на первый взгляд, подъём самосознания. Население должно было быть под стать растущей стране. Такими темпами, как в послереволюционное время, никогда не развивалась педагогика, не говорили столько о воспитании «нового человека». Именно стремление достичь идеального образа советского гражданина творило невероятные вещи. Мой прадед рассказывал, что сначала этот энтузиазм помогал строить коммуны, заводы и дороги в стране, потом он превратился в привычку.

— Многое делалось, чтобы ввести в нашу жизнь привычку к точности, к дисциплине, к порядку — со школы, с семьи начиная, — говорит один из героев книги Веры Кетлинской «В осаде», рассуждая о том, чем сильны россияне. — Когда был указ об опозданиях на работу, так ведь нашлись у нас такие люди, что им трагедией казалось: нельзя опаздывать на работу! А ты мне скажи — как можно воевать без дисциплины и порядка?..

В советском учебнике по психологии в главе «Черты характера советского человека» перечисляются ещё 11 качеств: от скромности и инициативности до идейности и коллективизма. Сейчас всё это многим покажется смешным, но именно такие списки «ориентиров», заключённые в книгах, фильмах, помогали молодёжи сверять систему ценностей.

Часто от людей старшего поколения слышишь фразу: «Вот в наше время всё было по-другому». И действительно — было. Было желание тянуться вверх за идеалами, пусть иногда и иллюзорными. Сейчас всё чаще замечаю другое отношение: не мы малы для «рубашки», а «рубашка» для нас мала. Не нам, мол, надо расти и развиваться, а нас должен кто-то замотивировать и обучить. И это, увы, один из уроков революции, который остаётся нами не пройденным.