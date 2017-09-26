Главред портала «Известий»: «СМИ пойдут по пути колбасной фабрики»

Александр Белоновский ранее возглавлял Ленту.ру, в этом году он стал редактором портала «Известий» iz.ru. Фото: из личного архива Александра Белоновского

Выступление главреда портала iz.ru (электронная версия «Известий») Александра Белоновского вызвало неоднозначную реакцию на фестивале журналистов «Вся Россия», который в эти дни проходит в Сочи. В то время, как большая часть муниципальной прессы России до сих пор не имеет развитых сайтов, он говорил о следующем шаге, когда мессенджеры и поисковые сети станут основными каналами потребления информации. Этот процесс уже начался. Белоновский резко отзывался на вопросы «районок» об отмирании жанров и парировал декану журфака МГУ. «ОГ» приводит самые интересные фрагменты его выступления и разговора с журналистами. Пожалуй, они касаются не только тех, кто производит контент, но и тех, кто его потребляет.

О новых каналах потребления

Идёт постоянное изменение требований к нашей профессии. То, к чему мы приходим сейчас — совершенно парадоксальная вещь. Сайт, как основа, уходит в прошлое. Первичным становится потребление контента в социальных сетях, поисковиках, мессенджерах. Этот процесс только начался, но мы уже чувствуем его на кончиках пальцев. Со временем это направление будет развиваться, причём со временем — это не десятилетия, это годы. Мы придём к тому, что контент, который мы производим, будет востребован не на наших сайтах, а в совершенно других средах. Социальные и поисковые сети начинают выходить на поле, которое ещё недавно было нашим. Посмотрите, что произошло за последние несколько месяцев — появление такой структуры, как «Яндекс Дзен», которая забирает у меня контент и выдаёт читателю на своём сайте в зависимости от интересов этого читателя. Эти агрегаторы скоро возьмут на себя ту работу, которую сейчас делают отделы продаж. Если провести грубую аналогию, что мы — это фабрика по производству колбасы, при фабрике есть свой фирменный магазин. Через него идёт 10 процентов продаж, остальные 90 процентов идут через крупные торговые сети. Мы идём именно к такой схеме. У нас останутся свои сайты, но их роль в донесении контента до потребителя будет минимальной. Те из нас, кто сможет признать, что эта схема сильнее нас и ей невозможно сопротивляться, смогут играть по новым правилам, и их ждёт успех. Те, кто не сможет работать с поисковиками, будут уходить. Потому что отдельно взятая лавка сможет выжить только в отдельно взятом дворе. Работая на весь город и на всю страну, она уже не выживет, здесь будут совсем другие правила игры.

О молодёжи

Сейчас выросло поколение, которое ориентируется в гаджетах лучше, чем все мы. И мы забываем, что они сейчас могут выбирать форму подачи материала, будь то сайт, «Ютьюб» или Телеграмм. Если раньше было два федеральных канала, которые могли навязать свою повестку, то сейчас аудитория сама знает, где брать тот контент, который ей нужен. И мы совершенно не умеем работать с этим поколением. Мы говорим с ними на разных языках. Главное, что делают в регионах на форумах для школьников — это газета черно-белого формата, в то время, когда появилось множество разных инструментов.

О жанрах

Жанры в классическом понимании давно не актуальны. Я — главный редактор, у меня есть задача по трафику, по монетизации. Я смотрю на посещаемость сайта — вот они жанры. У меня есть три всплеска. Девять утра: люди пришли на работу, но совещание ещё не началось, у них есть пять минут, за эти пять минут я должен удержать их у себя. Что я дам читателю? Эссе? Или очерк? Да он заголовок прочитал и если дошёл до первого абзаца — это уже мой успех. Второй всплеск — час-два дня. У него обед, та же ситуация. Только он уже полдня отработал, и у него голова болит. Третий всплеск — девять-десять вечера. Он пришёл домой уставший, поужинал, лёг с планшетом на диван. Вот здесь он, возможно, что-то и почитает. Но только то, что ему интересно. Мы работаем на аудиторию в полтора миллиона человек. И если вы считаете, что это элита общества, то элита не бывает полтора миллиона.

Редакция — это завод по производству контента. И если раньше вы слышали байки о том, что журналисты в редакциях выпивают, то сейчас этого нет, просто некогда.

О журналистском образовании

Из 10 студентов, которые приходят на практику, остаётся один-два. Профессиональная подготовка журналистов, на мой взгляд, лежит в той же плоскости, что и профессиональная подготовка актёров, когда опытный маститый журналист приходит, берёт класс и ведёт его с первого курса до последнего. Когда он с ними варится на протяжении четырёх лет, в конечном итоге получает тот продукт, который нужен в его редакции.

А когда журналистике учит преподаватель, который сам последний раз публиковался в газете 30 лет назад, мы получаем то, что получаем.