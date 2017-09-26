«В детских спальнях всего 11 градусов»

Когда за окном холод, не спасают ни пижамы, ни тёплые одеяла. Фото: Алексей Кунилов

Температура воздуха в Свердловской области уже опускалась ниже нуля, но до сих пор не все дома и даже социальные учреждения подключены к теплу. В связи с этим в «ОГ» поступает множество жалоб и обращений.

Жители екатеринбургского микрорайона Заречный, например, рассказали, что детские сады, расположенные на улицах Опалихинской, Бебеля, Черепанова, закрылись в связи с тем, что в помещениях очень холодно.

— Температура в спальнях всего 11 градусов, мы не можем работать в таких условиях. По СанПиНам температура должна быть не меньше 19 градусов, — рассказала нашему изданию заведующая детским садом № 128 Светлана Гулина.

По словам пресс-секретаря Свердловского филиала группы «Т Плюс» Дмитрия Бурдакова, микрорайон Заречный энергетики подключают к теплу на 4-м, последнем, этапе, который начинается 28 сентября, социальные объекты там будут подключены чуть раньше.

Кстати, 26 сентября, согласно утверждённому графику, начался третий этап подключения к теплу. К пятнице батареи нагреются в домах и учреждениях части Верх-Исетского, Ленинского, Железнодорожного, Орджоникидзевского и Кировского районов. К слову, жители проспекта Ленина в Екатеринбурге также звонили в редакцию и возмущались, что замерзают без отопления и горячей воды.

Во время четвёртого этапа подключения, который продлится с 28 по 30 сентября, тепло должны получить жители Сортировки, Пионерского посёлка, Заречного, части домов в центре города. Между тем батареи остаются холодными в части домов, которые подключались ещё на первых этапах.

— Нам объявили, что тепло в дом подали 23 сентября, но трубы в моей квартире и у соседей остаются холодными. Я написал заявление в управляющую компанию, но никакой реакции не последовало. Приёмный день в УК «Стандарт» раз в неделю, а дозвониться до диспетчера невозможно. Автоответчик говорит: «Ваша позиция в очереди сорок шестая», — пожаловался житель дома № 135 по улице Чкалова в Екатеринбурге Виталий Кривошеев.

— После того, как этот дом подключили к теплу, произошла аварийная ситуация. Сейчас её последствия устранены, и дом будет подключён к теплу в ближайшее время, — сообщила вчера «ОГ» пресс-секретарь компании «Стандарт» Елена Плюхина.

В 52 муниципалитетах уровень подключения к теплу находится на отметке 85-99 процентов.

Кстати По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, на утро 26 сентября в Екатеринбурге отапливалось только 34 процента жилфонда и 51 процент социальных учреждений. Менее чем на 50 процентов жилфонд отапливается ещё в четырёх муниципалитетах — в Дружининском городском поселении (44 процента), Алапаевске (36,5 процента), Верхней Пышме (12,5 процента), Михайловском районе (9 процентов). В целом в регионе к теплу подключены 65 процентов жилфонда и 88 процентов объектов соцкультбыта.