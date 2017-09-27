Единственный в Екатеринбурге воспитатель-мужчина работает в детском саду №555

О Владимире Мелихове коллеги говорят, что работа его выстроена в полном соответствии с мужской логикой: во всём система и последовательность. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня свой профессиональный праздник — День воспитателя — отметит Владимир Мелихов, педагог детского дошкольного образовательного учреждения №555 уральской столицы. Шесть лет назад он решил кардинально поменять профессию и стал воспитателем. Бывший сотрудник вначале вневедомственной охраны, а потом и государственной автоинспекции нашёл себя в педагогике.

Никаких поблажек

Маленький Вова первым делом, выйдя на улицу, тянется обнять воспитателя. А Владимир Васильевич говорит:

— Дети, строимся! У нас разминка. Двигаемся, чтобы не замёрзнуть. Начинаем с прыжков, прыгаем как зайчики!

Средняя группа с удовольствием играет в зайчиков. Это нам видеть мужчину в качестве воспитателя непривычно и удивительно. А эти дети по-другому себе жизнь в садике и не представляют. Примерно прыгают под руководством Владимира Васильевича сначала на одной ноге, потом на другой, а после приседают. Им весело и интересно.

Владимир Васильевич — «усатый нянь» из детского сада №555 уральской столицы — привычно открывает тяжеленную крышку песочницы, и малышня деловито приступает к перекопке песочка. Одни мальчишки забрались в вертолёт, другие полезли на горку. Подбегает Настя пожаловаться:

— Владимир Васильевич, а мальчики собирают в кучу жёлтые листья!

Двое девочек берут в руки грабли и тоже начинают собирать опавшую листву… Словом, жизнь на прогулке кипит.

— Хитрость в том, чтобы одновременно держать всех детей в поле зрения и следить, чтобы никто не безобразничал, — делится со мной воспитатель. У Владимира Мелихова сноровка, с этой задачей он легко справляется. За плечами педагога — уже два садичных выпуска.

— Родители, выпуская у него одного своего ребёнка, говорят: второй пойдёт в группу только к Владимиру Васильевичу, — признаётся заведующая детским садом №555 Екатеринбурга Елена Нестерова. — И никаких поблажек Мелихову как мужчине мы не делаем: у него такая же большая группа, как у других воспитателей, и такая же нагрузка.

И на утренниках он танцует, и роли разных сказочных героев исполняет. Вот на Новый год — он бессменный Дед Мороз.

— У Владимира Васильевича эта роль даже лучше получается, чем у приглашённых актёров, — говорит заведующая. — Он как воспитатель отлично знаком с детской психологией, знает детские реакции, отлично подыгрывает малышам на празднике.

«Мама не даст полную картину мира»

Конечно, психологию ребёнка выпускник логопедического факультета педагогического вуза знает отлично. Но и опыт работы сказывается.

— Сложно с детьми мне никогда не было, — говорит Владимир Мелихов. — Это же так увлекательно: всё время приходится что-то выдумывать. Уж что-что, а разнообразие в садике обеспечено.

— На что обычно жалуетесь родителям?

— Родителям я вообще стараюсь не жаловаться. Со всеми вопросами, что возникают во время работы, справляюсь самостоятельно. К каждому ребёнку нужен свой подход, и найти его нетрудно.

— А какие вопросы вам чаще всего задают родители?

— Обычно — лишь те, что связаны с жизнью и планами группы: подготовка к конкурсу, очередному утреннику…

— Есть ли у вас свои «секретные приёмы» в работе?

— Обычно мы с детьми много рисуем, причём по старинке, — карандашами, а не фломастерами. Это позволяет развить силу мышц кисти, и ребёнок в школу идёт подготовленным к письму. Ещё у нас в группе дети всегда могут конструировать: кроме развития логики, фантазии, конструкторы отлично развивают мелкую моторику — это полезно для речи. У нас уже давно разнообразные корабли и крейсера бороздят просторы группы.

— Используете ли современные технические средства?

— У нас много игровой деятельности — это ведущий вид для дошкольника, игрой он должен заниматься большую часть своего времени. Не гаджетами. Мы много играем в настольные игры — от шашек, шахмат до ролевых, например, в солдатики: с правилами и условиями. Использую и настольные тематические игры. Два года назад мой проект по нравственно-патриотическому воспитанию на конкурсе «Педагогическая инициатива» был признан одним из лучших в Екатеринбурге.

— Обычно перед тихим часом в саду воспитатели детям читают книги…

— А я своими словами рассказываю о разных исторических событиях — на детский лад, доступно для их понимания.

— Вас «папой» воспитанники не называют случайно?

— Не только «папа», но и «мама» порой мне говорят. Мои собственные дети уже выросли из детсадовского возраста: старший сын в этом году заканчивает мед-университет по специальности «стоматология», младшая дочка первого сентября пошла в первый класс. Но, похоже, я ещё долго буду и папой, и мамой другим малышам.

— Во многих современных семьях пап не хватает… Вы восполняете их роль?

— Да и в тех семьях, где мужчина есть, общения с ним ребёнку часто не хватает. По статистике, папы проводят со своими детьми всего 15 минут в день. Этого катастрофически мало. А ведь папа нужен не только сыновьям, вопреки расхожему мнению, но и дочерям: мама не способна дать полную картину мира. Роль мужчины в воспитании переоценить трудно, так что лично я уходить из детсада не планирую.

О зарплате

Зарплата воспитателя в Свердловской области, по данным министерства образования региона, колеблется от 25 000 до 30 000 рублей. По словам Мелихова, он примерно так и зарабатывает. Воспитатель работает в группе один, без сменщицы — так нагрузка больше и заработок выше. Обычно под его присмотром не меньше 28 детей.