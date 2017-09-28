После революции государство находило возможность уделять внимание всем

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Нэлли Журавлёва, писатель, художник, г. Екатеринбург:

— Это больная тема для моего поколения, так как сравнивать то, что возникло в результате революции, с тем, что теперь, — просто невозможно.

«Большой террор», или ежовщина 1937 года, коллективизация, «железный занавес», невозможность выехать за границу, жизнь без паспортов, голод, страдания, страх — это было, и отрицать это нельзя. Зато какой могущественной державой стала наша страна в итоге революции, как подняли промышленность, какое количество заводов построили, какие железные дороги протянули. Но самое главное — государство находило возможность уделять внимание всем.

Каким уважением пользовались писатели! Конечно, государству нужно было «проводить идеологию в массы», и писатели являлись инструментом этого. Но — спасибо Горькому, поднявшему вопрос на государственном уровне — жилось нашему брату много лучше, и произведения не пропадали бесследно вместе с большими именами. Сегодня будь ты хоть семи пядей во лбу — тебя не заметят, если ты живёшь не в Москве. Вроде бы разговоры о поддержке культуры, литературы идут по телевидению, но — только разговоры. Не нужны сегодня государству писатели, поэтому они вынуждены издавать свои труды за собственный счёт.

Но самое замечательное то, что Советский Союз ничего не жалел для детей. Большие праздники, бесплатные подарки, пионерские лагеря, санатории… Сейчас этого нет, и если родители состоятельные, то обеспечат будущее своего дитя. Ну а если нет, то он не получит счастливого детства и, возможно, будущего.

Мой жизненный опыт не связан с революцией напрямую, но, во всяком случае, моё поколение жило стабильно и не боялось завтрашнего дня. Мы были обеспечены государственным жильём, и не надо было тратить полжизни, чтобы сначала купить квартиру, а потом расплачиваться за неё.

Была отличная бесплатная медицина — лучше, чем нынешняя платная. Я не любитель ходить по врачам, но и по опыту моих знакомых и близких вижу: врачи сегодня не особо-то рады пациентам, ибо погрязли в бумажной работе. Либо озабочены тем, как побольше взять с пациента за платную услугу. Было когда-то и замечательное бесплатное образование на всех уровнях. Сегодня оно значительно сдало свои позиции. Что только делается с русским языком — волосы дыбом встают от безграмотности современной молодёжи.

Да, жизнь государства после революции была нелёгкой, но зато людей уважали, и в результате выросло поколение, которое не искало родину за рубежом. Именно оно и выиграло Великую Отечественную войну. Солдаты шли в бой за Родину — и знали, что защищают.

…Я рада, что мой внук поддерживает моё мнение и не чернит эпоху того же Сталина, как это было модно в 90-е годы. Да, революция всегда ломает что-то, принося наряду с обретениями потери и страдания, поэтому я не за «кровавые переломы», но за гуманное переустройство мира, в результате чего родилось когда-то Советское государство с его кредо «человек человеку — друг, товарищ и брат».