Екатеринбуржец разыграет лимузин «Линкольн Таун Кар» в лотерею, шансы - 1:500

Длина у этого красавца-лимузина — около 6 метров. Для наших улиц не совсем удобно, зато шикарно. Фото: Руслан Исмаилов

Опубликовано в №180 от 28.09.2017 под заголовком «Продаётся лимузин. Недорого – всего за один «рубль»

Необычным способом решил продать свой белый лимузин житель Екатеринбурга, журналист одного интернет-издания Руслан Исмаилов — через лотерею.

Был у них с братом Вадимом, профессиональным водителем, небольшой коммерческий проект, когда лимузины вдруг вошли у нас в моду — свадьбы, выпускные вечера, мальчишники-девишники и прочие торжественные случаи. Замысел был такой — оформить машину как в известном фильме «Охотники за привидениями» и кататься самим, по возможности и на заказ. Долго искали подходящий автомобиль по объявлениям и нашли только в Нижнем Тагиле. Купили за 650 тысяч рублей американский «Линкольн Таун Кар» 2000 года выпуска в прекрасном состоянии. Перегнали в Екатеринбург, для начала всех друзей и родных перекатали. Приятно, конечно, но заказов-то не было! Тюнинг провести было не на что. Мода на лимузины как-то резко сошла на нет. Правда, один заказ всё же был.

Ребята поняли, что бизнесом между делом заниматься не получается. Решили продать себе в убыток за 500 тысяч рублей. Никакого интереса, хотя машина шикарная, человек 10 могли разместиться с комфортом — кожа, бар, хорошая радиоаппаратура. Так и застрял лимузин возле дома.

И тогда решили разыграть его в лотерею с помощью соцсетей. Схему придумали такую: виртуальные лотерейные билеты продавать за одну тысячу рублей. На своей страничке Руслан разместил специальную таблицу со списком покупателей. Перевёл тысячу — твоя фамилия появляется в этом списке. Когда наберётся 500 тысяч, есть намерение собраться в каком-нибудь баре, разыграть билеты с помощью генератора случайных чисел — и кто-нибудь вполне может выиграть лимузин за тысячу рублей, которую сейчас почему-то модно называть «рубль».

Стартовали четыре дня назад, пока записался 31 человек, в основном родственники и друзья, но Руслан не унывает:

— Если не получится и набрать 500 тысяч не удастся, раздам деньги обратно, зато хоть повеселимся! Акцию планирую провести за две-три недели, иначе она превратится в вялотекущий процесс с нулевым результатом.