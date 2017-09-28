Пять причин, из-за которых лихорадит руль

Даже просто закрутить гайки или болты нужно по правилам. Фото: Павел Ворожцов

Нередко даже у относительно нового автомобиля в рулевом колесе появляется стук и вибрация. «ОГ» выяснила основные причины этого явления, раздражающего водителей и способного привести к серьёзным последствиям.

Грязь на колёсах

Назойливые вибрации могут возникнуть из-за банальной грязи. Конструкция некоторых моделей дисков не рассчитана на российские дороги. Осенью глина, а зимой снего-грязевая каша попадают в пустоты, засыхают или замерзают и вызывают дисбаланс при вращении колеса. Один из симптомов этой проблемы — руль бьёт только при движении на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации полностью исчезают. Эта проблема решается просто — путём тщательной очистки внутренней стороны колёс.

Кривые колёсные диски

Биение руля может быть результатом деформации колёсных дисков. По мнению работников шиномонтажа, наиболее подвержены этой беде стальные диски. Зачастую вибрации по причине деформации колёс начинаются после того, как автомобиль влетел в выбоину. Но иногда деформированный колёсный диск могут продать в магазине или на рынке, в этом случае причиной является производственный дефект. Также источником проблемы может стать некачественный ремонт диска или покрышки или неправильное межсезонное хранение шин. Некоторые водители способны, сняв колеса, самостоятельно диагностировать и ликвидировать эту беду. Но если такого опыта нет, лучше обратиться в шиномонтаж.

Плохо отбалансированные колёса

Руль вибрирует, если колеса были неправильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин: массы колёс в этом случае становятся разными. Вибрации при этом проявляются на средних и высоких скоростях. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя, можно испортить шины и повредить элементы подвески. Избавиться от этой проблемы можно в шиномонтажной мастерской. А если руль стало лихорадить сразу после визита в шиномонтаж, стоит поискать более хорошую мастерскую.

Некорректная затяжка болтов

Неравномерно затянутые или ослабленные колёсные болты также могут стать причиной дрожания руля. Если болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса; если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице. Проблема проявляется, как правило, на средних и высоких скоростях. Опытные автомобилисты знают, что затягивать гайки или болты нужно поочерёдно, в строгой последовательности — друг напротив друга. Причём делать это следует постепенно, центруя колесо. К тому же делать это рекомендуется на весу. Только после того, как весь крепёж затянут, машину можно опустить. Если опыта нет, лучше обращаться в автосервис.

Износившийся рулевой механизм

Вибрация может возникнуть в результате того, что износились элементы подвески или рулевого механизма. Биение во время езды по неровной местности говорит о повреждениях рулевой рейки. Обычно в рулевой рейке в первую очередь в неисправность приходит втулка. Вибрации при прохождении поворотов свидетельствуют, что износились шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) или вышли из строя сайлентблоки передних рычагов. Соответственно, необходимо проверять и ремонтировать рулевое управление.

— Любая вибрация даёт понять, что автомобиль пора лечить. Если этот процесс начался, в дальнейшем он будет только усиливаться, — отмечает владелец автосервиса Игорь Якимов. — Принимать меры нужно как можно раньше, иначе впоследствии ремонт обойдётся существенно дороже, а в худшем случае все перечисленные симптомы могут привести к аварии.