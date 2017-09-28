Общество 28 сентября 2017, 06:00

Спасатели МЧС подняли из Байкала около ста машин

На дне водоёмов скрываются самые неожиданные вещи. Фото: Александр Зайцев

На дне водоёмов скрываются самые неожиданные вещи. Фото: Александр Зайцев

Около ста машин, а ещё два десятка лодок, несколько снегоходов, трактор и даже два летательных аппарата — самолёт и вертолёт — извлекли со дна Байкала в ходе операции «Хрустальная глубина» по очистке озера. Доставать транспортные средства профессиональным водолазам помогали местные дайверы-любители.

Как отмечают в МЧС, в основном в Байкале тонут автомобили рыбаков, которые выезжают на тонкий лёд.

За 15 лет дно озера превратилось в настоящее кладбище техники: по данным спасателей, в нем утонуло 163 автомобиля, 30 лодок, 14 снегоходов, 5 мотоциклов и трактор.

К чистке дна Байкала спасатели готовились заранее: сначала обследовали дно с помощью специального телеуправляемого подводного аппарата и локаторов. Затем закрепили на найденных автомобилях, катерах и воздушных судах накачиваемые воздухом понтоны, с помощью которых и подняли их на поверхность. После этого всех «утопленников» тросом отбуксировали на берег.

Далее спасатели вместе с полицией ищут собственников или их родственников и предлагают им забрать поднятое из глубин транспортное средство. Тел погибших в автомобилях не было — их спасатели достают сразу после того, как машина уходит под воду. Достать же сам автомобиль после происшествия бывает затруднительно, потому что большая часть таких инцидентов происходит в зимнее время.

Спасатели часто поднимают со дна затонувшие автомобили в разных регионах России, и порой подводные находки оказываются с криминальным следом.

  • Опубликовано в №180 от 28.09.2017
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