Легко ли женщине за рулём?

Фото: Анастасия Байраковская

Ушли в прошлое времена, когда женщина за рулём была в диковинку. Сегодня на дороге царит полная эмансипация, но автоледи всё же приходится иногда сталкиваться с трудностями, которые не так и просто разрешить.

Всегда стороной объезжаю автосервисы. Хорошо, когда есть кому помочь даме с личным авто, а если нет? Помню, пробила колесо, кое-как, без докатки, доковыляла до первой попавшейся шиномонтажки, благо она оказалась близко. Парни приговор резине вынесли смертный, продали мне новое колесо. Мой стаж вождения тогда был три месяца. Первая поломка. Это я потом узнала, что годовалое колесо «Бриджстоун» надо было отремонтировать, и оно даже стоит денег. Мне же сказали: пациент мёртв. И я поверила. Вот и угорела на три тысячи рублей вместо одной.

И не один случай всплывает в памяти. Как-то вместо того, чтобы настроить сигнализацию на брелоке (как сделал потом автоэлектрик, найденный через знакомых), чудо-мастера взяли и разобрали панель в машине! Потом собрали, ничего не починили, но расплатиться за работу всё равно пришлось. Диагностика, хоть и без результата, тоже, оказалось, требует оплаты.

Казалось бы: чтобы постоянно не сталкиваться с подобным надувательством — не обращайтесь в мелкие автосервисы, но ведь нет. И в авторизованных центрах невозможно быть уверенной, что не обманывают.

Был случай. Машина не заводится, вызвали эвакуатор, отогнали в авторизованный центр. Парни приказали делать ТО, менять расходники, фильтры и прочее. Сделали. Забрали машину, всё поначалу было хорошо — потом двигатель опять забарахлил. Какое-то время спустя находим в багажнике целые свечи зажигания.

Заехали в другой сервис — проверить. Там сказали, что вообще ничего не поменяно, и по новой: диагностика и ремонт.

Хозяйка авто потом писала претензию автосервису, но деньги так и не вернули. И до сих пор секрет, кто был честным в этой истории. Одни заменили, другие, поехали бы к третьим — и те бы сказали: руки бы оторвать тому автослесарю! Давайте мы вам всё сделаем правильно.

И вот что делать? Как говорят в армии, учить матчасть автомобиля. И контролировать ход работы слесарей, а не коротать время за глянцевым журналом с чашечкой кофе. Иначе — никак. И искать хорошего стороннего консультанта, в этом вопросе добрый совет сэкономит не одну тысячу рублей.

Кстати В Екатеринбурге уже пять лет проходит весной конкурс «Автоледи» Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД области, принять участие в может любая женщина-водитель, у которой есть действующее удостоверение категории «В». Главное условие — хорошо знать ПДД и уметь маневрировать в сложных условиях без нарушений. Ещё участницам обычно предлагают показать свои творческие способности — например, придумать новый дорожный знак. Приезжают обычно 40–50 автоледи, в том числе и из городов области.