Сначала сесть за парту, а потом — за руль

В отличие от школьных, в автоклассах собираются люди самого разного возраста. Фото: Наталья Дюрягина

Разделение профессиональных и непрофессиональных водителей, увеличение часов практики и увеличение стоимости обучения — все эти изменения, предложенные в «Гильдии автошкол» в мае 2017 года, вполне поддержаны Минтрансом. Но когда и какие из них вступят в силу, пока неизвестно. «ОГ» решила узнать, что представляет собой обучение в автошколе сегодня, у руководителя отделения автошколы «Авто-Лада» Ильи КУРОЧКИНА.

— Илья Васильевич, какие самые значительные изменения в программе обучения в автошколах и проведении экзамена произошли в 2016–2017 годах?

— Главное изменение — вступил в силу 1 сентября 2016 года новый регламент по приёму экзамена в ГИБДД в соответствии с программами обучения, принятыми в 2014 году. То есть по факту автошколы два года обучали учеников по новой системе, а экзамен принимали по-старому.

В первую очередь ужесточились критерии приёма теоретической части, состоящей из двадцати вопросов, которая сдаётся сейчас только в электронном виде. Если раньше в одном билете допускалось две ошибки, то теперь в одном блоке допустима только одна. Если ошибок две, добавляется пять дополнительных вопросов. Более двух ошибок автоматически означают несдачу экзамена.

Поменялась и площадка практической части: сейчас на автодроме предполагается пять фигур вместо шести и выполнение пяти упражнений на усмотрение экзаменатора вместо трёх, но повторить какое-либо из них уже нельзя, как было раньше. Также важно то, что с 2016 года ведётся аудио- и видеофиксация экзамена, и если сдававший не согласен с результатами, то может оспорить их. Правда, в 99,9 процента случаев инспектор ГИБДД выносит правильное решение.

Сейчас активно обсуждается тема разделения профессиональной и любительской подготовки водителей. Думаю, что это очень правильно, так как пока мы наблюдаем некий парадокс: водитель считается профессионалом по окончании обучения, но в действительности стать им всего за 2,5 месяца учёбы ну никак нельзя. В целом же ПДД обновляются ежегодно, и всё учитывается преподавателями при учёбе.

— Получается, что процесс обучения в автошколе и сдачи экзамена стал сложнее?

— Экзамен — да, обучение же осталось практически без изменений. Например, сейчас программа самой популярной категории «В» включает 190 часов, из них теоретический модуль составляет 130 часов, практический — 56, экзамены — 4 часа. Сроки обучения не изменились, при этом доступны разные формы: дистанционная, очная и вечерняя. Но практика показывает, что чаще всего выбирают последний вариант, чтобы ходить на занятия после работы.

— Повысился ли уровень подготовки и качество вождения у выпускников после введения новых требований?

— Конечно, любые изменения дают результат, и на мой взгляд, в первую очередь повышается степень ответственности курсантов при изучении теории, а следовательно, и её знание. Что касается качества и процента успешной сдачи экзаменов, то каждая автошкола и ГИБДД всегда ведут статистику. Например, мы выпускаем около 3 000 водителей в год, и сдача с первого раза составляет 49 процентов, но во всех автошколах Екатеринбурга, которых сегодня около 80, эта цифра разнится.

— А на что необходимо обратить внимание при выборе автошколы, учитывая такое их количество в городе?

— Важно подходить к выбору автошколы прагматично и всесторонне, а не по принципу «где поближе или подешевле», иначе можно получить некачественное водительское «образование». Каждая школа проходит проверку на наличие материально-технической базы, но вот собственную площадку для сдачи экзамена имеют не все. Я же, как регулярно присутствующий на экзаменах, могут сказать: практикующиеся там же, где будут проходить испытания, намного меньше волнуются и чаще сдают с первого раза. Также важно оснащение аппаратно-программного комплекса, причём и на автодроме, и в учебных классах, и наличие тренажёров, поскольку многие не имеют опыта и навыков вождения. Не последнюю роль играет и цена: сегодня стоимость обучения в автошколах Екатеринбурга варьируется от 16 до 27 тысяч рублей — согласитесь, разница немаленькая. Ну и конечно, стоит ознакомиться с отзывами о качестве автошколы, преподавательском составе, который должен быть опытным и квалифицированным, и с её статистикой успешного получения курсантами прав.

— Как вы оцените качество образование в автошколах Екатеринбурга?

— Думаю, что уровень подготовки в наших автошколах очень хорош для приобретения первоначальных навыков вождения. Но не нужно забывать, что автошкола не делает человека профессионалом сразу. И совершенно правильно, что водители-новички два года должны ездить со специальным знаком на заднем стекле.

Справка «ОГ» Во сколько обойдутся водительские права (в рублях)? 21 000 — обучение в школе (средняя стоимость) 1 800 — медицинская справка 500 — литература для обучения 200 — фото для документов 1 000 — дополнительное занятие 1 000 — аренда автомобиля из автошколы на время проведения экзамена 2 000 — госпошлина Итого: 27 500 рублей (примерная стоимость без учёта пересдач)