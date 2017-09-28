Что нужно успеть посадить до морозов?

Плюс осенней посадки саженцев — она растянута по времени. При затяжной и тёплой осени можно высаживать растения вплоть до ноября. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

«Оберегая саженцы, оберегаешь жизнь» — гласит восточная мудрость, и с этим трудно не согласиться. Именно от правильной посадки и ухода зависит дальнейшая жизнь растения, в нашем случае — плодовых, ягодных и декоративных кустарников.

Лучше только яблони

Бытует мнение, что высаживать плодово-ягодные древесные культуры надо только весной. На деле же это можно делать и осенью, главное — соблюдать оптимальные сроки посадки. Это, по мнению большинства экспертов, время с сентября по первые числа октября, чтобы саженец несколько прижился в почве до её промерзания. Слишком поздняя посадка плодовых нежелательна вдвойне, так как увеличивает вероятность, что не укрепившееся растение просто не перенесёт заморозков.

Но любителей полакомиться плодами сливы, груши или облепихи придётся разочаровать — эти культуры, как все косточковые и часть плодовых, высаживают только весной. А вот пополнить садово-огородный участок распространёнными на Урале яблонями можно и осенью, главное — выполнить рекомендации профессионалов.

— Приобрести саженцы как яблони, так и других плодовых, можно и сейчас, но делать это лучше в специализированном месте, а не «с рук» у дороги, — рассказывает ведущий научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН, профессор кафедры лесоводства УГЛТУ Алексей Кожевников. — Важно выбрать саженец с сохранившейся корневой системой и без повреждений.

Далее, по словам Алексея Петровича, следует серьёзно отнестись к месту посадки дерева — лучше, если это будет солнечная, защищённая от ветра территория подальше от воды. Однако посадочную яму стоит подготовить заранее, чтобы почва хорошо осела и можно было правильно заглубить растение, чтобы корневая шейка саженца оказалась снаружи.

Окончанием всех этих манипуляций является полив деревца, необходимый даже влажной осенью, а затем мульчирование почвы. Но беспроблемная первая перезимовка саженца — ещё не гарантия его хорошего роста в дальнейшем, поэтому, по мнению Алексея Кожевникова, важно удобрять почву при посадке, а затем не переносить растение на другое место. Такое бывает, когда место для посадки выбирают наугад.

Время ягод

Но если среди плодовых или косточковых саженцев есть «осенние» ограничения, то с ягодными всё несколько проще. Для них, по словам старшего научного сотрудника Свердловской селекционной станции садоводства, кандидата сельскохозяйственных наук Надежды Евтушенко, сентябрь-октябрь — лучшее время для посадки.

— Осенью у растений происходит постепенная адаптация к новому месту произрастания, поэтому приживаемость посаженной смородины, жимолости, крыжовника или черноплодной рябины в соответствии со всеми требованиями, по нашим наблюдениям, составляет практически 100 процентов, — говорит Надежда Степановна.

Главное при выборе любого кустарника, по словам эксперта, обратить внимание на состояние коры побегов, она к осени должна быть обязательно вызревшей. Ну и, конечно, надо правильно выбрать сорт ягодной культуры: один куст, плодоносящий за десять, лучше, чем десять за один.

После предварительно замоченные в воде на 4–12 часов саженцы можно пристраивать на участке. Для этого надо грамотно выбрать место под них и провести подготовительные работы: очистить почву от сорняков, удобрить, вырыть посадочную яму. Последняя же, по словам Надежды Степановны, должна осесть, поскольку ягодные культуры не любят застойной влаги. Стоит обратить внимание и на заглубление саженцев: для смородины и крыжовника это даже необходимо, а вот для жимолости — нет. Любой ягодный саженец нуждается в поливе, причём в неоднократном. А вот на зимний период важно предусмотреть защиту от вредителей и грибковых болезней.

Сирень — в октябре, ель — в декабре

Однако осенью можно задуматься не только о будущем урожае, но и об оформлении садово-огородного участка. Тем более, что это благодатное время для посадки декоративных деревьев и кустарников.

— Сентябрь-октябрь — период высадки лиственных декоративных культур, например, сирени. Причём, если растения будут переноситься из контейнера, который стоял на улице, то быстрее привыкнут к осенним температурам и лучше приживутся, — рассказывает старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. — А вот лиственные с открытой корневой системой сейчас лучше не трогать: они адаптироваться уже не успеют.

Помимо этого, по словам эксперта, ещё можно успеть посадить декоративные боярышник, яблоню или грушу, если выкапывать их с большим комом земли для сохранения корневой системы и соблюдать все правила агротехники. А вот с конца октября прекрасно высаживать маленькие и карликовые хвойные культуры, которые значительно лучше приживутся уже с мёрзлым комом земли вокруг корней. С крупными же хвойными можно повременить вплоть до декабрьских морозов.

— Осенние секреты посадки и ухода за декоративными саженцами отличаются от весенних, — заключает Ольга Киселёва. — Можно выделить три критерия успешного развития растения: выкопка с большим комом земли, санитарная и формирующая обрезка и главное — осторожность с «подкормками», например, азотные удобрения, внесённые при посадке в это время, пойдут только во вред.

Кстати Продольные полоски на саженце — главный признак засушенности, приводящей к его быстрой гибели. Частично подсохшие саженцы можно восстановить, погрузив в воду на несколько суток, но лучше приобретать здоровые деревца, корни которых обёрнуты мокрой тканью или бумагой. Мнение Светлана ЧУХАРЕВА, начальник сектора размножения плодовых культур Свердловской селекционной станции садоводства: — Не знаю, почему многие садоводы стремятся высаживать саженцы яблони и груши весной, я считаю, что самое лучшее время для этого — осень. Растения в эту пору лучше приживаются, посадочный период более растянут. И, что немаловажно, осенью выбор сортов намного шире, во всяком случае на нашей селекционной станции.