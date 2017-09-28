Какие корнеплоды будут крупнее и слаще?

Морковь, посаженную с осени, выкапывают уже в середине июля — когда сортам, посаженным весной, еще расти и расти. Кстати, заметили, что морковка на фото улыбается?. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Посевом овощей опытные огородники занимаются не только весной, но и осенью. Это позволяет освободить время весной, когда много другой работы, а также получить ранний урожай.

Любители экспериментов накануне первого снега сажают салат, укроп, петрушку, морковь, свёклу, репу и другие овощи.

— В наших климатических условиях наиболее подходящая овощная культура для осенней посадки — морковь. Что касается свёклы, репы и других корнеплодов, значительная их часть при подзимнем посеве уйдёт в стрелку. Зелень, посаженную с осени, весной может затянуть трава, — отмечает профессор Уральского государственного аграрного университета Анна Юрина.

По её словам, чтобы озимая морковь дала хороший урожай, семена сеют в мёрзлую землю, так как нельзя допустить, чтобы они проросли до зимы.

— Грядку готовят заранее: перекапывают, вносят удобрение, выравнивают и делают бороздки глубиной примерно два сантиметра. Также заранее готовят ящик с землёй для присыпки и ставят его в такое место, где бы земля не замёрзла. Когда наступят первые серьёзные заморозки, а у нас на Среднем Урале это бывает в начале октября, абсолютно сухие семена сеют в бороздки на расстоянии 3–4 сантиметров друг от друга и присыпают землёй из ящика. Поливать такие посевы не следует, — пояснила Анна Юрина.

По её словам, не стоит переживать, если после первых холодов наступит оттепель: она уже не сможет навредить семенам, так как они прорастают при температуре 10–12 градусов. В октябре почва уже не прогреется до такой температуры, даже если температура воздуха будет высокой.

Озимые посевы всходят гораздо раньше весенних и, соответственно, значительно раньше дают урожай. После зимней закалки они менее восприимчивы к заморозкам и различным заболеваниям. Кроме того, посаженные осенью корнеплоды вырастают, как правило, крупнее и слаще, поскольку получают дополнительное питание ранней весной, когда земля напитана талыми водами. Однако есть у них и существенный недостаток. Это низкая лёжкость: посаженную с осени морковку желательно съесть в течение лета. Если вы собираетесь хранить овощи в течение зимы, выращивайте их традиционным способом.