Подзимние цветы не болеют

Цветы осенью сеют, когда наступят первые заморозки на подготовленные заранее грядки Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Посадки семян цветов делают в октябрьские морозы, но подготовить грунт для посевов надо заранее. Пока земля рыхлая, её надо хорошенько вскопать и сформировать грядки.

Лучше всего, конечно, сеять цветы осенью на их постоянное место, чтобы потом, весной, уже никуда не пересаживать. Бывалые садоводы клумбы для подзимних посевов устраивают заранее. Но даже если цветы взойдут на рассадной грядке, не беда: ростки семян, посеянных под зиму, намного крепче и выносливей, чем их собратья, выращенные на подоконнике или в теплицах. Например, астры, взошедшие из-под снега, никогда не болеют фузариозом.

— Главное: сеять необходимо в уже мёрзлую землю, — советует кандидат биологических наук, флорист, сотрудник екатеринбургского дендрария Анна Семёнова. — Иначе семена могут прорасти и погибнуть. Весь секрет подзимних посадок: мы должны добиться всходов весной, а не осенью.

Место для осенних посевов надо выбирать такое, чтобы его не заливало вешними водами — они могут смыть семена. Почву перекапывают, вносят удобрения.

— Для каждой культуры требуется своё, — говорит Семёнова. — Но перепревший навоз полезен почти для всех культур. Исключение составит, пожалуй, лишь лаватера: при большом количестве азота она даст много зелени, а цветов не будет.

Затем в грядке делают небольшие бороздки или лунки. Для крупных семян нужна глубина около четырёх сантиметров, для средних — около двух, а для мелких — не более одного сантиметра. Есть семена, для которых бороздки и вовсе не нужны — такие как петунья или алиссум.

— Запаситесь торфом, речным песком или хорошо просеянным перегноем, чтобы присыпать семена после посадки, — рекомендует Анна Семёнова. — Зимой почва уплотнится, и всходить семенам будет трудно. В случае, когда семена присыпали песком, эта задача для молоденьких ростков будет проще.

Под зиму семена сеют чаще, чем обычно весной: не все взойдут. Некоторые семена — например, годецию и астры — сеют по первому снежку.

Между тем Однолетники, подходящие для подзимнего посева — алиссум, астра, василёк, гвоздика китайская, годеция, гипсофила, календула, кларкия, эшшольция, космея, лаватера, флокс Друммонда, нигелла.