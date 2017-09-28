Нина Хорева: «Посадила 950 зубчиков зимнего чеснока и все взошли»

Для посадки Нина Хорева отбирает только крупный чеснок. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Пенсионерка Нина Хорева из посёлка Полеводство, что под Екатеринбургом, (о ней мы писали в номере «ОГ» за 24 августа 2017 года) чеснок высаживает только осенью. Осенняя посадка чеснока ещё никогда её не подводила.

— У меня зимний чеснок, сажу только его, привезла из Хакасии. Даёт обычно по шесть долек и больше. Дольки очень большие, сажаю их после 1 октября. Если посадить раньше и будет держаться тёплая погода, он рано отрастёт и потом погибнет. В прошлом году посадила на огороде 950 штук, и все взошли. Считаю, что главное условие для этого — отбор качественного посадочного материала. Когда снимаете урожай чеснока, оставляйте на посадку только лучшие головки, — делится она опытом.

Высаживать чеснок надо с интервалом до 5 сантиметров, а потом сверху его обязательно надо присыпать землёй или замульчировать перегноем. Фото Алексей Кунилов

Действительно, у чеснока выделяют три группы: озимый стрелкующийся, озимый нестрелкующийся и яровой, как правило, нестрелкующийся. Название групп определяет сроки их посадки: озимые высаживают осенью, яровой — весной. Наиболее популярен озимый нестрелкующийся. Есть некоторые особенности его посадки и агротехники, которые стоит учитывать.

Во-первых, нужно использовать местные формы и отечественные сорта озимого чеснока. Среднеазиатский и китайский просто вымерзнут в наших условиях. Важны также сроки посадки, которые нужно выбирать с учётом особенности этого растения: корни чеснока могут отрастать при небольших положительных температурах, но при тёплой погоде быстро укореняются, и зубки трогаются в рост, что опасно для их перезимовки. Поэтому сроки посадки озимого чеснока надо выбирать с учётом погоды, обычно они длятся с 20 сентября и до середины октября. Следует учесть, что оптимальная температура почвы для укоренения зубков — плюс 7 градусов.

Размещают чеснок по схеме: интервал в ряду между зубками — 4–6 сантиметров, расстояние между рядами — 30–35 сантиметров. Глубина посадки для крупных зубков — 8–10 сантиметров, для средних — 6–8 сантиметров, для мелких — 4–5 сантиметров. Заделывать землёй высаженные зубки нужно с таким расчётом, чтобы над ними было не менее трёх сантиметров грунта.

Также для чеснока важны качество почвы и предшественники, что на ней произрастали до этого. Чеснок нельзя садить после картофеля и лука. Возвращать его на прежнее место можно не раньше, чем через 3–4 года. Лучшие предшественники для него — бобовые, огурцы. Эта культура хорошо растёт на плодородных и окультуренных участках. Реакция почвы должна быть ближе к нейтральной. То есть на наших, преимущественно кислых почвах, накануне посадки чеснока следует их произвестковать. Также надо внести перегной или компост (но не свежий навоз), а также на каждый квадратный метр — 30–40 граммов суперфосфата, 10–20 граммов аммиачной селитры и столько же калийных удобрений (но не хлористый калий). Внесение удобрений будет способствовать не только получению полноценного урожая, но и хорошей перезимовке.

В тему После посадки чеснока обязателен полив. Поливать высаженный чеснок надо в течение двух недель для его лучшего укоренения, хотя в целом эта культура не терпит избыточного увлажнения.