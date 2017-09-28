Сергей Айнутдинов: «Хочется оставить на даче как можно больше дикой природы»

из личного архива Сергея Айнутдинова

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Режиссёр, сценарист, карикатурист, художник анимационного кино Сергей Айнутдинов стал дачником совсем недавно. И едва вступив на этот новый для себя путь, сделал открытие. Даже два.

— То, что я не садовод — это точно. Но этим летом я сделал для себя удивительный вывод о нашем регионе, сельском хозяйстве и о зоне рискованного земледелия в целом. Я бы даже сказал — это социальное открытие. Дело в том, что мне было очень интересно узнать — что будет, если посадить рассаду просто на открытый участок. Без теплиц, без парников. Должно же у нас на Урале что-то вырастать просто так, без лишних усилий? Я принципиально высадил помидоры на улице. В самых спартанских условиях. Лето, как вы помните, не пощадило никого — была неважнецкая погода, солнца мы практически не видели, ветер, холод. Только с поливом проблем не было, так как дождей хватало. И, к моему удивлению, помидоры выросли. Более того, некоторые из них вполне себе покраснели и оказались очень даже съедобными. И что же получается? Почему у нас в колхозах так часто жаловались на неурожаи из-за уральского климата? Или помидоры сегодня уже не те? (смеётся)

Фото: Сергей Айнутдинов

А второе открытие — художественное. Дача для меня — это отдых, смена ритма жизни, там совсем другие мысли в голове. У нас растёт дикий виноград, вьётся вдоль стены. За лето он подбирается к большим деревьям, и осенью, когда листва краснеет и желтеет, в канве зелёных ещё деревьев появляются такие живописные прострелы… Я люблю наблюдать, как происходит борьба растений, как они живут, соревнуются за место под солнцем… Наверное, поэтому мне хочется оставить на даче как можно больше дикой природы. Наблюдать за ней — самое большое наслаждение для художника.